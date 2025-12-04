Свят

Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември

Събитието се превърна в традиция по време на дългото му управление

4 декември 2025, 13:35
Източник: AP/БТА
Източник: AP/БТА

Р уският лидер Владимир Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември, съобщи Кремъл. Това събитие се превърна в традиция по време на дългото му управление.

Путин отмени годишната многочасова пресконференция с журналистически въпроси

Путин е провеждал конференцията, която често продължава с часове, всеки декември през своя 25-годишен мандат, с изключение на 2022 г., когато Москва претърпя военни неуспехи в Украйна.

Тази година събитието ще се състои, докато кампанията на Москва в Украйна наближава четвъртата си годишнина, а САЩ настояват за преговори за нейното прекратяване.

През последните дни Путин многократно заяви пред руснаците, че Кремъл възнамерява да завземе останалата част от украинския регион Донбас - със сила или с други средства.

Путин прави равносметка за годината, отговаря на въпроси на обикновени граждани

Конференцията традиционно се контролира строго от Кремъл и в нея участват руснаци, които се обаждат от цялата страна, а Путин отговаря на въпроси от журналисти. Миналогодишното събитие продължи четири часа и 30 минути.

Конференцията ще се проведе в момент, в който Русия е подложена на масивни западни санкции, целящи да попречат на нейната офанзива в Украйна, както и на безпрецедентно репресиране на дисидентите в страната.

Путин, 73-годишен бивш агент на КГБ, стана президент на Русия на 31 декември 1999 г., след като Борис Елцин се оттегли от поста.

Източник: БГНЕС    
