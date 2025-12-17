Свят

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Партньорите са закупили оръжия за Украйна в САЩ за подобна сума

17 декември 2025, 07:29
САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация
Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ
Зеленски: Агресорът трябва да плати
Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана
Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения
Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството
„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията
Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

С ъюзниците са подкрепили украинското производство на въоръжение с почти 5 милиарда щатски долара тази година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА.

* Във видеото: Тръмп, ЕС и войната в Украйна: Как Западът засилва натиска върху Русия

Освен това, партньорите са закупили оръжия за Украйна в САЩ за подобна сума, допълни министърът след онлайн среща на Контактната група за отбрана на Украйна.

„И двете цифри са рекордни и искаме да запазим тази динамика и през 2026 г.“, публикува той в социалната мрежа „Телеграм“.

Украинският министър на отбраната отбеляза, че Германия планира да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ през следващата година, докато Великобритания през тази година е набрала 600 милиона лири от различни източници за украинската противовъздушна отбрана.

Военната помощ, обещана за Украйна, обаче рязко спадна през втората половина на 2025 г., според данните на Института за световна икономика в германския град Кил.

Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Сумата е „очевидно твърде малка, за да компенсира недостига на американска помощ“, написа наскоро Институтът.

САЩ постепенно прекратиха доставките на оръжие за Украйна, откакто през януари президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат. Вместо това НАТО създаде списък с приоритетни нужди за Украйна, по който други страни могат да закупят американско оръжие за Киев.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Украинско въоръжение Военна помощ Денис Шмигал САЩ Германия Великобритания Спад на помощта НАТО Доналд Тръмп Контактна група за отбрана
