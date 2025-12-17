Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

С ъюзниците са подкрепили украинското производство на въоръжение с почти 5 милиарда щатски долара тази година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА.

* Във видеото: Тръмп, ЕС и войната в Украйна: Как Западът засилва натиска върху Русия

Освен това, партньорите са закупили оръжия за Украйна в САЩ за подобна сума, допълни министърът след онлайн среща на Контактната група за отбрана на Украйна.

❗️15 countries have committed to assist Kyiv financially and with weapons, announced the head of the Ukrainian Defense Ministry, Shmygal:



📍Germany will transfer €11.5 billion (1.74 trillion rubles) in 2026 for military support;



📍The UK will strengthen Ukraine's air defense… pic.twitter.com/bPzuwrOcLg — Beefeater (@Beefeater_Fella) December 16, 2025

„И двете цифри са рекордни и искаме да запазим тази динамика и през 2026 г.“, публикува той в социалната мрежа „Телеграм“.

Украинският министър на отбраната отбеляза, че Германия планира да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ през следващата година, докато Великобритания през тази година е набрала 600 милиона лири от различни източници за украинската противовъздушна отбрана.

Военната помощ, обещана за Украйна, обаче рязко спадна през втората половина на 2025 г., според данните на Института за световна икономика в германския град Кил.

Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Сумата е „очевидно твърде малка, за да компенсира недостига на американска помощ“, написа наскоро Институтът.

САЩ постепенно прекратиха доставките на оръжие за Украйна, откакто през януари президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат. Вместо това НАТО създаде списък с приоритетни нужди за Украйна, по който други страни могат да закупят американско оръжие за Киев.