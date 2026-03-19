Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

За първи път България ще бъде представена като пълноправен член и на Срещата на върха на държавите от еврозоната

19 март 2026, 07:30
Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

П ремиерът Андрей Гюров е на посещение в Брюксел, където ще участва в заседание на Европейския съвет днес и на 20 март. Ветото на унгарския премиер Виктор Орбан върху помощта за Украйна, конфликтът с Иран, кризата в трансатлантическите отношения и високите цени на енергията доминират дневния ред. България ще бъде представлявана от Гюров, който по-късно през деня ще посети щабквартирата на НАТО за среща с генералния секретар на Алианса.

По време на срещата ще обсъдят ключови международни и европейски теми, като лидерите ще обърнат внимание и на ескалацията в Близкия изток и ситуацията в Иран. Ескалацията на този конфликт влошава и трансатлантическите отношения, което застрашава американската подкрепа за отбраната на Европа чрез НАТО.

След избухването на конфликта цените на енергията и петрола се повишиха. Ще бъдат разгледани и темите за сигурността, отбраната и миграцията. 

На масата на Съвета са ключови теми, по които липсва единодушие. Назрява сериозен сблъсък около Системата за търговия с емисии на ЕС между група държави членки и Европейската комисия.

В навечерието на срещата десет държави от ЕС, сред които и България, изпратиха писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. В него се настоява за ускоряване на преразглеждането на системата за емисии, която задължава големите замърсители да плащат.

Заедно с България подписите си са сложили Полша, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, Гърция, Унгария и Хърватия. Настояванията са ЕК да преразгледа схемата най-късно до края на май, тъй като заложените зелени политики затрудняват индустрията и допринасят за нарастващите цени на енергията. По темата вероятно ще бъде повдигнат и въпросът за предложения от Комисията таван на цените на газа, макар че не всички държави са готови да го подкрепят.

Разделението по отношение на зелените политики е между държавите от Централна, Източна и Южна Европа, които настояват за промени, и други страни (сред които скандинавските), които се противопоставят. Този дебат се очертава като основно бойно поле по темата за конкурентоспособността на Европа.

Андрей Гюров ще присъства и на Срещата на върха на държавите от еврозоната, като България за първи път ще бъде представена като пълноправен член.

