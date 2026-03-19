Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Ж ена загина, след като кабина на ски лифт се срути по заснежен планински склон в ски курорта Енгелберг в Швейцарските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си (BBC).

Полицията в централния швейцарски кантон Нидвалден съобщи, че кабината се е откачила от въжето „по причини, които все още не са ясни“ около 11:00 ч. (10:00 GMT) в сряда.

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. Появи се и драматично видео, показващо как кабината се търкаля надолу по връх Титлис и се преобръща няколко пъти, преди да спре.

По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона. Причината за инцидента в момента се разследва.

Полицията в кантон Нидвалден заяви, че жената е била сама в кабината Titlis Xpress, когато тя се е откачила от въжето. Кабината току-що е била напуснала станция Трюбзее и е изкачвала средната част на планината, когато изглежда е станал инцидентът.

Полицията съобщи, че в спасителната операция са участвали въздушна спасителна служба, линейки и полицейски служители. Друго видео, публикувано в социалните мрежи, показва група спасители, които се придвижват към мястото на инцидента в дълбок сняг.

Един скиор е заявил, че „изключително силни ветрове“ са карали кабините да се люлеят, а полицията говори за пориви над 80 км/ч. Обикновено услугата с лифтови кабини се спира, когато ветровете надхвърлят 60 км/ч.

„Майка ми ме погледна и изведнъж каза – виж, една кабина пада. Тя на практика чу удара на гондолата и видя как тя пада“, е разказал скиорът пред сайта Nau.ch.

Берен Аккая, един от няколко ученици в местен ски лагер, също е станал свидетел на инцидента. „Бях наистина шокиран. След това ни беше страх да се върнем надолу с лифта“, каза 14-годишният пред сайта Blick.

Въжена линия е била спряна, а обществената телевизия SRF съобщи, че между 100 и 200 пътници са били изведени на безопасно място от около 40 гондоли. Ръководството на съоръженията изрази шока си от инцидента, а директорът Норберт Пат заяви: „Мислите ни са с близките на жертвата“.