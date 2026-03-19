Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона

19 март 2026, 09:20
Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар
Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор
Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток
Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар
САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“
НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция

НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция
Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна
След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Ж ена загина, след като кабина на ски лифт се срути по заснежен планински склон в ски курорта Енгелберг в Швейцарските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си (BBC).

Полицията в централния швейцарски кантон Нидвалден съобщи, че кабината се е откачила от въжето „по причини, които все още не са ясни“ около 11:00 ч. (10:00 GMT) в сряда.

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. Появи се и драматично видео, показващо как кабината се търкаля надолу по връх Титлис и се преобръща няколко пъти, преди да спре.

По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона. Причината за инцидента в момента се разследва.

Полицията в кантон Нидвалден заяви, че жената е била сама в кабината Titlis Xpress, когато тя се е откачила от въжето. Кабината току-що е била напуснала станция Трюбзее и е изкачвала средната част на планината, когато изглежда е станал инцидентът.

Полицията съобщи, че в спасителната операция са участвали въздушна спасителна служба, линейки и полицейски служители. Друго видео, публикувано в социалните мрежи, показва група спасители, които се придвижват към мястото на инцидента в дълбок сняг.

Един скиор е заявил, че „изключително силни ветрове“ са карали кабините да се люлеят, а полицията говори за пориви над 80 км/ч. Обикновено услугата с лифтови кабини се спира, когато ветровете надхвърлят 60 км/ч.

„Майка ми ме погледна и изведнъж каза – виж, една кабина пада. Тя на практика чу удара на гондолата и видя как тя пада“, е разказал скиорът пред сайта Nau.ch.

Берен Аккая, един от няколко ученици в местен ски лагер, също е станал свидетел на инцидента. „Бях наистина шокиран. След това ни беше страх да се върнем надолу с лифта“, каза 14-годишният пред сайта Blick.

Въжена линия е била спряна, а обществената телевизия SRF съобщи, че между 100 и 200 пътници са били изведени на безопасно място от около 40 гондоли. Ръководството на съоръженията изрази шока си от инцидента, а директорът Норберт Пат заяви: „Мислите ни са с близките на жертвата“.

Източник: BBC    
СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 14 минути

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 17 минути

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

България Преди 56 минути

Инициативата е част от мерките на вътрешното министерство за предотвратяване на злоупотреби

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Във въпросната база живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет. Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на двамата, но това в крайна сметка не се е случило

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Любопитно Преди 1 час

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 1 час

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Любопитно Преди 2 часа

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

<p>Правосъдното министерство с дискусия за ключови назначения в съдебната власт</p>

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

България Преди 2 часа

Покани за участие са отправени към над 20 организации

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

България Преди 3 часа

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

България Преди 3 часа

Обвинението срещу него е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Любопитно Преди 3 часа

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Свят Преди 11 часа

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Община Несебър

Откриха древно съкровище в двора на училище в Несебър

България Преди 11 часа

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Свят Преди 12 часа

Песков заяви също, че Русия осъжда “убийствата“ на иранските лидери

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Свят Преди 12 часа

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

