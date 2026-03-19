Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

19 март 2026, 07:50
Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват
М ного хора работят по-усилено от други в продължение на години, но финансовите им резултати не се променят. Причината често не е икономиката или късметът, а дълбоко вкоренени психологически модели, които оформят отношението ни към парите и възможностите.

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех.

Какво е паричен блокаж

Паричният блокаж е вътрешно убеждение или емоционален модел, който ограничава финансовите възможности на човек. Те често се развиват в детството под влияние на семейни разговори за пари.

„Ако едно дете редовно чува фрази като „парите развращават хората“, „не можеш да забогатееш с честен труд“, „големите пари са опасни“ или „това не е за нас“, тези послания в крайна сметка могат да се превърнат във вътрешни житейски правила“, обяснява експертът.

Като възрастни, тези вярвания създават скрити вътрешни конфликти. Човек може да иска по-високи доходи, но едновременно с това да се страхува от промяна, отговорност или осъждане от другите.

Това може да ги накара да избягват нови възможности, да се колебаят да поемат рискове или да подценяват собствената си работа.

Понякога хората подсъзнателно вярват, че „богатството не е за мен“, като по този начин ефективно се отказват от постигането на повече в живота. Те могат да се убедят, че парите не са важни или че не заслужават по-висока заплата.

„Други психологически фактори също могат да играят роля: страх от грешки, ниско самочувствие, ниска самооценка или убеждението, че финансовият успех е само за „избраните малцина“. В резултат на това човек може да остане с години в познат, но ограничен финансов модел“, казва психологът.

Може ли да се промени?

Да, тези убеждения могат и трябва да бъдат разгледани, особено чрез психотерапия. Когато човек осъзнае своите убеждения, свързани с парите, и постепенно ги преосмисли, това създава повече свобода при вземането на финансови решения и личностно израстване.

