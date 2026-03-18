Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

18 март 2026, 19:18
„Европейската прокуратура днес им удари поредния звучен шамар за измишльотините, които правиха”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Брюксел, предава NOVA.

На официалната церемония по повод 50-ата годишнина от създаването на ЕНП той коментира изявленията на европейския прокурор, вътрешнополитическата ситуация в България и световната енергийна криза.

„Европейската прокуратура днес каза това, което ние преди четири години казахме – че изфабрикуваха един процес, за който си поеха отговорност, разбира се. Много дилетантски намесиха името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна и днес поредният им звучен шамар за измишльотините, които правиха”, заяви Борисов. 

Борисов: Катастрофа за прокуратурата!

Лидерът на ГЕРБ коментира и политическото взаимодействие в българския парламент. „Сега си обяснявате, че ако аз не бях привлякъл тази подкрепа през тази една година, нито в Еврозона, нито в Шенген, нито План за възстановяване щяха да отпушат. Ако бях подходил по същия начин, да кажа: „Не, не искаме с никого”, ми нямаше да имаме Еврозона, нямаше да има тези близо 5 милиарда в бюджета”, подчерта той. По думите му подкрепата на „Ново начало” е била ключова за приемането на удължителния бюджет и важни закони, свързани с Плана за възстановяване. „Аз не искам да изглежда, че ГЕРБ наказва българите”, добави Борисов.

Относно нестабилната международна ситуация и икономическите последици, Борисов отбеляза трудностите пред управлението. „Светът е в една ужасна, кръвопролитна война на няколко фронта – и Иран, и Газа, и Украйна. Когато Ормузкият проход е затворен, естествено е, че цените на горивата ще скочат. Аз никога не бих нападнал по такава тема правителството, просто така съм устроен. Има действително обективни обстоятелства”, коментира той и изрази надежда за скорошен край на конфликтите.

Борисов: Ако бях премиер, това нямаше да се случи

„През всички тези години Европейската народна партия е била водеща в Европа. Почти винаги сме имали председател на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Европейския съвет. ЕНП винаги ни е подкрепяла, защото в България няма кой друг да подкрепят”, заяви Борисов. Той призова за сплотеност в европейското семейство в условията на избори и кризи.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е в Брюксел за официалната церемония по повод 50-ата годишнина от създаването на ЕНП, заедно с редица водещи европейски лидери и представители на институциите на ЕС. Партията отбелязва половин век от създаването си, оставайки вярна на ценностите на демокрацията, свободата и върховенството на закона.

Участието на Бойко Борисов в юбилейната церемония е силно признание за авторитета и ролята на ГЕРБ в европейското политическо семейство, подчертават от партията. То потвърждава утвърденото място на формацията сред водещите политически сили в Европа и последователния ѝ принос към стабилността и развитието на Европейския съюз.

Източник: NOVA    
Бойко Борисов ГЕРБ Европейска прокуратура ЕНП
