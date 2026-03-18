България

Откриха древно съкровище в двора на училище в Несебър

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

18 март 2026, 22:36
Община Несебър   

Н аходки от елинистическата епоха бяха разкрити при археологически проучвания в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, съобщиха от Общината. Разкопките са проведени от екипа на музей „Старинен Несебър“ във връзка с изграждането на новия учебен корпус на училището. Сред откритите артефакти в стъпаловидно оформена яма са бронзов венец с позлата, сребърна монета, кана, стригила и астрагали.

При проучванията са открити и други сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове. Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди. Част от находките са фрагментирани и предстои тяхната реставрация.

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“, добавиха от общинската администрация в Несебър. 

Източник: БТА, Станимир Димитров    
археологически разкопки Несебър артефакти
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 4 часа

България Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

България Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

България Преди 5 часа

България Преди 5 часа

България Преди 6 часа

Любопитно Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

България Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

