Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам

19 март 2026, 08:00
Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар
Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток
Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар
САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“
НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция

НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция
Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна
След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба
Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

К рал Чарлз Трети прие в Уиндзорския дворец нигерийския президент Бола Тинубу. Това е първата визита на лидер от тази западноафриканска държава в Обединеното кралство от близо 40 години насам, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Източник: AP/БТА

Тинубу и съпругата му Олуреми бяха приети от Чарлз Трети и Камила в двореца, след като преди това на железопътната гара в градчето те бяха посрещнати от престолонаследника принц Уилям и съпругата му Кейт.

По улиците на градчето се развяваха знамена в чест на видния гост, редом до флаговете на Обединеното кралство.

Източник: AP/БТА

В церемонията по посрещане на Тинубу в двореца участваха над 1000 военнослужещи.

Визитата се състоя на фона на задълбочаващия се конфликт в Близкия изток, като британската полиция съобщи, че в Уиндзор са предприети големи мерки за сигурност.

Източник: AP/БТА

Това е и първото държавно посещение, което кралят организира, откакто брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение, че е споделял поверителни доклади с Джефри Епстийн. Това е и първото държавно посещение на мюсюлмански лидер във Великобритания по време на рамазана от близо 100 години насам, посочва Пи Ей медия.

Източник: AP/БТА

Последният нигерийски президент на държавна визита в Обединеното кралство беше генерал Ибрахим Бабангида през 1989 г., но тогава той беше приет от кралица Елизабет Втора.

Източник: БТА    
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

<p>Правосъдното министерство с дискусия за ключови назначения в съдебната власт</p>

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Кремъл определи това като "фалшива новина"

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Хърватия връща военното обучение и казармата

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Градски автобус прегази жена във Варна

Градски автобус прегази жена във Варна

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

