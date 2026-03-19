Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

К рал Чарлз Трети прие в Уиндзорския дворец нигерийския президент Бола Тинубу. Това е първата визита на лидер от тази западноафриканска държава в Обединеното кралство от близо 40 години насам, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Източник: AP/БТА

Тинубу и съпругата му Олуреми бяха приети от Чарлз Трети и Камила в двореца, след като преди това на железопътната гара в градчето те бяха посрещнати от престолонаследника принц Уилям и съпругата му Кейт.

По улиците на градчето се развяваха знамена в чест на видния гост, редом до флаговете на Обединеното кралство.

В церемонията по посрещане на Тинубу в двореца участваха над 1000 военнослужещи.

Визитата се състоя на фона на задълбочаващия се конфликт в Близкия изток, като британската полиция съобщи, че в Уиндзор са предприети големи мерки за сигурност.

Това е и първото държавно посещение, което кралят организира, откакто брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение, че е споделял поверителни доклади с Джефри Епстийн. Това е и първото държавно посещение на мюсюлмански лидер във Великобритания по време на рамазана от близо 100 години насам, посочва Пи Ей медия.

Последният нигерийски президент на държавна визита в Обединеното кралство беше генерал Ибрахим Бабангида през 1989 г., но тогава той беше приет от кралица Елизабет Втора.