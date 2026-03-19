Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Д оскорошният президент Румен Радев, който на предстоящите парламентарни избори води листите на коалиция "Прогресивна България" в Бургас и в 25 МИР-София, ще участва днес в представянето на програмата на формацията.

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК.

По думите му приоритети за "Прогресивна България" са "демонтаж на олигархичния модел на управление, ограничаване на корупционните практики и ускорено икономическото развитие на България": "Тя лидерската битка се води от 9 години и повече. Ние непрекъснато сме били в битка и това битката за освобождаване на България от този порочен управленски модел, който наблюдаваме всички тези години. Двама човека олицетворяват този кръг – техните снимки бяха по протестите на площадите от края на миналата година".

"Платформата на коалиция "Прогресивна България" е реалистична и в защита на националния интерес", посочи пред БНР Явор Гечев, част от екипа на Радев и водач на една от листите на формацията:

Жребият за номерата на бюлетините за изборите на 19 април беше изтеглен в сряда. Оттам стана ясно, че формацията на Радев "Прогресивна България" ще се яви с номер 21.