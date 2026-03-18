Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски призова американския си колега Доналд Тръмп и британския премиер Киър Стармър да проведат среща и да намерят обща позиция на фона на нарастващите политически разногласия между тях по въпроса за кризата в Иран.

В интервю за BBC след разговорите си със Стармър в Лондон Зеленски заяви, че няма намерение да диктува решения на Тръмп, но подчерта важността на диалога между западните лидери.

„Наистина бих искал президентът Тръмп да се срещне със Стармър, за да могат да заемат обща позиция“, каза Зеленски, като допълни, че такава среща би могла да помогне за „презареждане на отношенията“.

Коментарите на украинския президент идват в момент, когато Тръмп засили критиките си към Стармър заради отказа на Великобритания да изпрати военни кораби за отварянето на Ормузкия пролив в контекста на конфликта между САЩ и Иран. Тръмп заяви, че Стармър „не е Уинстън Чърчил“ и изрази разочарование от него, като отбеляза, че въпреки добрите му намерения, британският лидер не проявява достатъчно твърдост. Стармър отвърна, че Обединеното кралство няма да бъде въвлечено в по-широк военен конфликт.

Зеленски предупреди за опасността от разединение сред западните съюзници и изрази загриженост, че разногласията могат да отслабят координираната подкрепа за Украйна. Той посочи, че войната в Иран отвлича световното внимание и забавя потенциални решения за украинския конфликт.

„Преговорите за мир постоянно се отлагат. Причината е една – войната в Иран“, заяви президентът.

Последният кръг от тристранните преговори между Киев, Москва и Вашингтон се състоя в Женева на 17–18 февруари. Срещата, насрочена за 5 март в Абу Даби, беше отложена след американско-израелските удари срещу Иран и все още няма нова дата.

Европейски служители предупреждават, че доставките на оръжие от САЩ, включително системи за противовъздушна отбрана, могат да бъдат забавени, тъй като американските ресурси се пренасочват към Близкия изток.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че „сега има конкуренция за едни и същи ресурси“ между Украйна и регионалните партньори.