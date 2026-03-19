България

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

Причината са нарушения на изискванията на Изборния кодекс

19 март 2026, 09:25
ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия обяви за недействителни част от регистрациите на кандидати за народни представители заради нарушения на изискванията на Изборния кодекс.

Татяна Лисичкова, издигната от коалиция „Трети март“, е била регистрирана в четири избирателни района. След решението на комисията тя отпада от листите в 23-ти район в София и в Русе, като запазва участието си в Бургас и 24-ти район в София – където регистрациите ѝ са подадени първи по време.

Подобен случай има и с Тодор Ламбев от същата коалиция. Той също е бил включен в четири листи, като е заличен от 23-ти и 25-и район в София и остава кандидат в Бургас и 24-ти район в столицата.

Кандидатът на партия „Непокорна България“ Георги Георгиев е бил регистриран в три района. Той отпада от листата в Русе и остава в надпреварата в Монтана и Плевен.

Комисията обяви за недействителна и регистрацията на Таня Гочева от коалиция „БСП-Обединена левица“ в Хасково. Тя обаче остава кандидат в същия район от листата на коалиция „Антикорупционен блок“, тъй като тази регистрация е подадена първа, предаде NOVA.

Съгласно Изборния кодекс, един кандидат може да бъде издигнат само от една партия или коалиция и да участва най-много в два многомандатни избирателни района.

Източник: NOVA    
Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

