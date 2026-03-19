Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

А мерикански служители са засекли неидентифицирани дронове над военна база във Вашингтон, където живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, съобщи в сряда Washington Post, позовавайки се на трима души, запознати със ситуацията.

Служителите все още не са установили откъде произхождат дроновете, се казва в публикацията, като се цитират двама от източниците.

Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на Рубио и Хегсет, допълва материалът. Въпреки това, двамата не са били преместени, се казва още в публикацията, като се цитира високопоставен представител на администрацията.

Вестникът съобщава, че американската армия наблюдава потенциалните заплахи по-внимателно заради повишеното ниво на тревога във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Агенция Ройтерс не е успяла веднага да потвърди независимо информацията. Пентагонът и Държавният департамент на САЩ не са отговорили на запитванията за коментар.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел е отказал да обсъжда дроновете с Washington Post. „Министерството не може да коментира придвижванията на секретаря (Хегсет) от съображения за сигурност, а отразяването на подобни движения е крайно безотговорно“, е заявил той пред изданието.