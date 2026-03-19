Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Във въпросната база живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет. Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на двамата, но това в крайна сметка не се е случило

19 март 2026, 09:05
А мерикански служители са засекли неидентифицирани дронове над военна база във Вашингтон, където живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, съобщи в сряда Washington Post, позовавайки се на трима души, запознати със ситуацията.

Служителите все още не са установили откъде произхождат дроновете, се казва в публикацията, като се цитират двама от източниците.

Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на Рубио и Хегсет, допълва материалът. Въпреки това, двамата не са били преместени, се казва още в публикацията, като се цитира високопоставен представител на администрацията.

Вестникът съобщава, че американската армия наблюдава потенциалните заплахи по-внимателно заради повишеното ниво на тревога във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Агенция Ройтерс не е успяла веднага да потвърди независимо информацията. Пентагонът и Държавният департамент на САЩ не са отговорили на запитванията за коментар.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел е отказал да обсъжда дроновете с Washington Post. „Министерството не може да коментира придвижванията на секретаря (Хегсет) от съображения за сигурност, а отразяването на подобни движения е крайно безотговорно“, е заявил той пред изданието.

Източник: Reuters    
Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 33 минути

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

Снимката е илюстративна

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Свят Преди 45 минути

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 1 час

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Свят Преди 1 час

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Свят Преди 2 часа

Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Любопитно Преди 2 часа

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

<p>Правосъдното министерство с дискусия за ключови назначения в съдебната власт</p>

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

България Преди 2 часа

Покани за участие са отправени към над 20 организации

<p>Гюров на ключова среща в Брюксел</p>

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

За първи път България ще бъде представена като пълноправен член и на Срещата на върха на държавите от еврозоната

<p>За първи път от началото на войната: &bdquo;Хизбула&ldquo; удари Израел</p>

За първи път от началото на войната: „Хизбула" удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Свят Преди 3 часа

Междувременно ирански ракетни атаки отнеха живота на три палестинки на окупирания Западен бряг

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

България Преди 3 часа

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

България Преди 3 часа

Обвинението срещу него е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Любопитно Преди 3 часа

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

България Преди 3 часа

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Свят Преди 11 часа

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Община Несебър

Откриха древно съкровище в двора на училище в Несебър

България Преди 11 часа

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

