Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

19 март 2026, 06:55
СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък
България временно спира търговията с емисии на ЕС

България временно спира търговията с емисии на ЕС
Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април
Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата
Убийството, което разтърси Хасково: Младежът, пренесъл тялото на Магдалена в бидон, отива на съд

Убийството, което разтърси Хасково: Младежът, пренесъл тялото на Магдалена в бидон, отива на съд
Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини
МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

П оследен ден преди официалния старт на предизборната кампания за парламентарния вот на 19 април. След като вчера Централната избирателна комисия определи номерата, с които партиите и коалициите ще се явят на изборите, от утре политическите формации ще могат да водят активна агитация.

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции. Очаква се кампанията да бъде интензивна, с акцент върху икономиката, доходите, сигурността и външнополитическата ориентация на страната.

По традиция, основните политически сили ще заложат както на срещи с избиратели в страната, така и на активност в социалните мрежи и медиите. Анализатори прогнозират оспорвана битка за доверието на гласоподавателите, като не се изключват и остри сблъсъци между опонентите.

Междувременно текат и важни срокове, свързани с организацията на вота.

До 24 март българите, които желаят да гласуват извън страната, могат да подадат заявления – по образец на хартия или по електронен път. Това ще определи и броя на избирателните секции зад граница.

До 4 април пък е крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес в страната – възможност, от която могат да се възползват гражданите, които няма да бъдат на постоянния си адрес в изборния ден.

Очаква се с началото на кампанията да се засили и интересът на избирателите, а институциите уверяват, че подготовката за провеждането на честен и прозрачен вот върви по план.

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Любопитно Преди 49 минути

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Свят Преди 8 часа

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Свят Преди 9 часа

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Свят Преди 9 часа

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Свят Преди 10 часа

В Румъния увериха: Няма преки заплахи от Иран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 10 часа

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Хърватия връща военното обучение и казармата

Свят Преди 10 часа

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Свят Преди 11 часа

ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

Градски автобус прегази жена във Варна

Градски автобус прегази жена във Варна

България Преди 11 часа

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Свят Преди 12 часа

Лидерът на ГЕРБ присъства на официалната церемония за 50-ата годишнина от създаването на ЕНП

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Свят Преди 12 часа

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България Преди 12 часа

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Свят Преди 12 часа

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Разследват общински кмет за политически натиск

Разследват общински кмет за политически натиск

България Преди 13 часа

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

България Преди 13 часа

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Любопитно Преди 13 часа

Актрисата заложи на булчинска визия, съчетавайки ретро тоалет и впечатляващи бижута

