Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

П оследен ден преди официалния старт на предизборната кампания за парламентарния вот на 19 април. След като вчера Централната избирателна комисия определи номерата, с които партиите и коалициите ще се явят на изборите, от утре политическите формации ще могат да водят активна агитация.

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции. Очаква се кампанията да бъде интензивна, с акцент върху икономиката, доходите, сигурността и външнополитическата ориентация на страната.

По традиция, основните политически сили ще заложат както на срещи с избиратели в страната, така и на активност в социалните мрежи и медиите. Анализатори прогнозират оспорвана битка за доверието на гласоподавателите, като не се изключват и остри сблъсъци между опонентите.

Междувременно текат и важни срокове, свързани с организацията на вота.

До 24 март българите, които желаят да гласуват извън страната, могат да подадат заявления – по образец на хартия или по електронен път. Това ще определи и броя на избирателните секции зад граница.

До 4 април пък е крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес в страната – възможност, от която могат да се възползват гражданите, които няма да бъдат на постоянния си адрес в изборния ден.

Очаква се с началото на кампанията да се засили и интересът на избирателите, а институциите уверяват, че подготовката за провеждането на честен и прозрачен вот върви по план.