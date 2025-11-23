Свят

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Междувременно в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския държавен глава Доналд Тръмп

23 ноември 2025, 14:04
Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана
Източник: AP/БТА

П резидентът Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да помогнат за подобряване на противовъздушната отбрана на страната в условията на продължаващите руски атаки, докато в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския държавен глава Доналд Тръмп , предаде ДПА.

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Отбелязвайки началото на преговорите с участието на САЩ, Германия, Великобритания и Франция, Зеленски написа в Telegram: „Успоредно с дипломатическия път, трябва да направим всичко възможно, за да засилим защитата си срещу тези жестоки руски атаки.“

„Много е важно да ускорим всички наши споразумения с партньорите ни за системи за противовъздушна отбрана и ракети“, добави украинският президент.

Преговорите, които се провеждат в Женева, са посветени на обсъждането на плана от 28 точи на Тръмп за прекратяване на войната, която започна с руската инвазия през февруари 2022 г.

Планът призовава Украйна да направи териториални и други отстъпки, а Зеленски заяви, че страната е изправена пред „един от най-трудните моменти в нашата история“.

В публикацията си в Telegram Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е изстреляла над 1050 дрона, около 1000 планиращи бомби и над 60 ракети и крилати ракети срещу Украйна.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Зеленски Украйна помощ съюзници ПВО мир Тръмп план Женева
