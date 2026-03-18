Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

А мериканският държавен секретар Марко Рубио опроверга днес статия на в. "Ню Йорк Tаймс", в която се твърди, че американски представители призовават Куба да свали президента си Мигел Диас-Канел, предаде "Франс прес".

Всекидневникът съобщи в понеделник, че представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са поискали свалянето на кубинския държавен глава, възприеман като пречка за промяна в Куба, без да бъде свалянето изцяло комунистическото правителство на островната държава.

Рубио не уточни дали оспорва достоверността на цялата статия или само на някои нейни части.

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба.