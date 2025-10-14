Зеленски отива във Вашингтон, ще обсъжда с Тръмп помощ за Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че ще обсъди тази седмица във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и доставката на нови за войната далекобойни оръжейни системи.

Двамата са разговаряли по телефона през уикенда и Зеленски му е казал от колко ракети "Томахоук" има нужда страната му.

Крилатите ракети "Томахоук" са с обсег до 2500 километра.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.

Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.

На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.

"Един от вариантите е програмата PURL (Приоритетен списък с нуждите на Украйна) на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.

Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.

"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".

"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

По-рано Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.