Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

Н а 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария.

Хрисант живял във втората половина на ІІІ век. Той бил син на римския сенатор Полемон, родом от Александрия, преселил се в столицата. По време на обучението си в Рим Хрисант, наред с другите книги попаднал и на светото Евангелие, което той прочел с внимание. Тази книга силно подействала върху душата на младежа. Той се заинтересувал, запознал се с християни и проявил жив интерес към вярата им.

Скоро се кръстил и заживял като християнин, но се криел, защото християните били преследвани от властта. Когато баща му научил за това, се опитал да го отвърне от християнската вяра първо с убеждаване, сетне със заплахи, но Хрисант не желаел да се отрече от Христос.

Тогава Полемон решил да го ожени за красивата Дария, която била езичница. Но вместо Дария да привлече съпруга си Хрисант към идолопоклонство, се случило обратното: тя също повярвала в Христос и се кръстила. Тогава се намесила властта и заловили Хрисант и Дария с обвинението, че не почитат държавните божества и не им принасят жертви.

Започнали да ги изтезават, но мъчениците не отстъпвали от вярата си. Дори началникът на стражата Клавдий бил запленен от чистотата и самоотвержеността на двамата мъченици и също повярвал, а заедно с него и семейството му. Затова управителят разпоредил веднага да убият Хрисант и Дария.

Извели ги вън от Рим и край известния път Салария живи ги заровили в земята. Това станало в 284 г.

Имен ден днес имат всички, които носят името Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa и производните им.

Народни поверия и обичаи

Тъй като денят е в средата на март, той се свързва с окончателното настъпване на пролетта и Баба Марта. Вярва се, че времето около този ден показва какво ще е лятото.

Вярва се, че около тези дни (след средата на март) билките започват да придобиват лечебна сила.

Преди 21 март, когато в пролетното равноденствие, се препоръчва да се изнесе старото и ненужното от дома, за да се очисти от лошото.