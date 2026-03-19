България

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

19 март 2026, 06:44
Източник: iStock/GettyImages

Н а 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария. 

Хрисант живял във втората половина на ІІІ век. Той бил син на римския сенатор Полемон, родом от Александрия, преселил се в столицата. По време на обучението си в Рим Хрисант, наред с другите книги попаднал и на светото Евангелие, което той прочел с внимание. Тази книга силно подействала върху душата на младежа. Той се заинтересувал, запознал се с християни и проявил жив интерес към вярата им.

Скоро се кръстил и заживял като християнин, но се криел, защото християните били преследвани от властта. Когато баща му научил за това, се опитал да го отвърне от християнската вяра първо с убеждаване, сетне със заплахи, но Хрисант не желаел да се отрече от Христос.

Тогава Полемон решил да го ожени за красивата Дария, която била езичница. Но вместо Дария да привлече съпруга си Хрисант към идолопоклонство, се случило обратното: тя също повярвала в Христос и се кръстила. Тогава се намесила властта и заловили Хрисант и Дария с обвинението, че не почитат държавните божества и не им принасят жертви.

Започнали да ги изтезават, но мъчениците не отстъпвали от вярата си. Дори началникът на стражата Клавдий бил запленен от чистотата и самоотвержеността на двамата мъченици и също повярвал, а заедно с него и семейството му. Затова управителят разпоредил веднага да убият Хрисант и Дария.

Извели ги вън от Рим и край известния път Салария живи ги заровили в земята. Това станало в 284 г. 

Имен ден днес имат всички, които носят името Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa и производните им.

Народни поверия и обичаи

Тъй като денят е в средата на март, той се свързва с окончателното настъпване на пролетта и Баба Марта. Вярва се, че времето около този ден показва какво ще е лятото.

Вярва се, че около тези дни (след средата на март) билките започват да придобиват лечебна сила.

Преди 21 март, когато в пролетното равноденствие, се препоръчва да се изнесе старото и ненужното от дома, за да се очисти от лошото. 

Последвайте ни
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

19 март: „Шок и ужас" и призракът на несъществуващи оръжия

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

За първи път от началото на войната: „Хизбула" удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

carmarket.bg
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Преди 2 дни
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

В Румъния увериха: Няма преки заплахи от Иран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

Градски автобус прегази жена във Варна

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Лидерът на ГЕРБ присъства на официалната церемония за 50-ата годишнина от създаването на ЕНП

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Разследват общински кмет за политически натиск

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

България временно спира търговията с емисии на ЕС

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи

Всичко от днес

