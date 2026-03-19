Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно. През нощта валежи от дъжд ще има главно на места в Югозападна България, а през деня в планинските и северните райони, както и по Южното Черноморие. В планините над около 1000 метра валежите ще са от сняг.

Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър, който през нощните часове ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между -1° и 4°, по Черноморието до 6°-7°, а максималните – между 7° и 12°. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 7°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното.

В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 19 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 18 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 5 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 19 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В петък вятърът ще е от север-североизток, в събота - от изток-североизток, предимно умерен. Ще преобладава облачно време и през първия ден на места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Значителни количества не се очакват. В Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Тогава ще бъде и най-студено, с преобладаващи минимални температури между -2° и 3° и максимални – между 5° и 10°.

В събота вероятността за валежи е малка. Слабо ще се затопли и дневните температури ще са между 7° и 12°.