Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви късно в сряда, че атаката срещу газовото находище Южен Парс в Иран е била извършена от Израел и че САЩ и Катар не са участвали в нея, предаде агенция Ройтерс.

Тръмп също така заяви, че Израел няма да извършва повече атаки срещу ирански съоръжения в Южен Парс, освен ако Иран не нападне Катар, като предупреди, че САЩ ще атакуват тези съоръжения, ако Иран предприеме действия срещу Доха.

„Съединените щати не знаеха нищо за тази конкретна атака, а държавата Катар по никакъв начин не е участвала в нея, нито е имала каквато и да е представа, че тя ще се случи“, написа Тръмп в Truth Social.

Израел не е поел публично отговорност за атаката срещу Южен Парс. Според Wall Street Journal и Axios Тръмп е знаел предварително за плана на Израел да атакува иранската част от най-голямото находище на природен газ в света и го е подкрепил. Иран споделя находището Южен Парс с Катар, който е близък съюзник на САЩ.

По-рано Иран заяви, че Израел е ударил негови съоръжения в Южен Парс в сряда, в значителна ескалация на войната на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до рязко повишаване на цените на петрола.

Техеран отвърна, като обеща атаки срещу петролни и газови цели в целия Персийски залив, изстреля ракети към Саудитска Арабия и също така удари индустриалния град Рас Лафан в Катар – ключов център на енергийната индустрия.

Доха упрекна Израел за „опасна и безотговорна“ атака срещу съоръженията в Южен Парс и осъди Иран за това, което нарече „явно нарушение“ на международното право, като експулсира двама високопоставени ирански дипломати.

Тръмп написа в социалните мрежи, че Иран „неоправдано и несправедливо е атакувал част от LNG газовото съоръжение на Катар“.

„НЯМА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ПОВЕЧЕ АТАКИ ОТ ИЗРАЕЛ, свързани с това изключително важно и ценно находище Южен Парс, освен ако Иран не реши неразумно да атакува една много невинна страна, в случая Катар – в който случай Съединените американски щати, със или без помощта или съгласието на Израел, ще унищожат масово цялото газово находище Южен Парс“.

САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари. Атаките са убили хиляди в Иран, включително върховния му лидер и ръководителя на сигурността.

Техеран отвърна със собствени атаки срещу Израел и страните от Персийския залив, които приютяват американски военни бази. Войната разтърси пазарите и причини безпрецедентни смущения в доставките на петрол, подхранвайки рязък скок на цените.