Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

19 март 2026, 09:42
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви късно в сряда, че атаката срещу газовото находище Южен Парс в Иран е била извършена от Израел и че САЩ и Катар не са участвали в нея, предаде агенция Ройтерс.

Тръмп също така заяви, че Израел няма да извършва повече атаки срещу ирански съоръжения в Южен Парс, освен ако Иран не нападне Катар, като предупреди, че САЩ ще атакуват тези съоръжения, ако Иран предприеме действия срещу Доха.

„Съединените щати не знаеха нищо за тази конкретна атака, а държавата Катар по никакъв начин не е участвала в нея, нито е имала каквато и да е представа, че тя ще се случи“, написа Тръмп в Truth Social.

Израел не е поел публично отговорност за атаката срещу Южен Парс. Според Wall Street Journal и Axios Тръмп е знаел предварително за плана на Израел да атакува иранската част от най-голямото находище на природен газ в света и го е подкрепил. Иран споделя находището Южен Парс с Катар, който е близък съюзник на САЩ.

По-рано Иран заяви, че Израел е ударил негови съоръжения в Южен Парс в сряда, в значителна ескалация на войната на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до рязко повишаване на цените на петрола.

Техеран отвърна, като обеща атаки срещу петролни и газови цели в целия Персийски залив, изстреля ракети към Саудитска Арабия и също така удари индустриалния град Рас Лафан в Катар – ключов център на енергийната индустрия.

Доха упрекна Израел за „опасна и безотговорна“ атака срещу съоръженията в Южен Парс и осъди Иран за това, което нарече „явно нарушение“ на международното право, като експулсира двама високопоставени ирански дипломати.

Тръмп написа в социалните мрежи, че Иран „неоправдано и несправедливо е атакувал част от LNG газовото съоръжение на Катар“.

„НЯМА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ПОВЕЧЕ АТАКИ ОТ ИЗРАЕЛ, свързани с това изключително важно и ценно находище Южен Парс, освен ако Иран не реши неразумно да атакува една много невинна страна, в случая Катар – в който случай Съединените американски щати, със или без помощта или съгласието на Израел, ще унищожат масово цялото газово находище Южен Парс“.

САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари. Атаките са убили хиляди в Иран, включително върховния му лидер и ръководителя на сигурността.

Техеран отвърна със собствени атаки срещу Израел и страните от Персийския залив, които приютяват американски военни бази. Войната разтърси пазарите и причини безпрецедентни смущения в доставките на петрол, подхранвайки рязък скок на цените.

Източник: Reuters    
Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 14 минути

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 17 минути

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Снимката е илюстративна

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Свят Преди 45 минути

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

България Преди 56 минути

Инициативата е част от мерките на вътрешното министерство за предотвратяване на злоупотреби

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Във въпросната база живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет. Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на двамата, но това в крайна сметка не се е случило

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Любопитно Преди 1 час

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 1 час

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Свят Преди 2 часа

Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Любопитно Преди 2 часа

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

<p>Правосъдното министерство с дискусия за ключови назначения в съдебната власт</p>

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

България Преди 2 часа

Покани за участие са отправени към над 20 организации

<p>Гюров на ключова среща в Брюксел</p>

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

За първи път България ще бъде представена като пълноправен член и на Срещата на върха на държавите от еврозоната

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

България Преди 3 часа

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

България Преди 3 часа

Обвинението срещу него е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Любопитно Преди 3 часа

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

България Преди 3 часа

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Токчета срещу Ким Кардашиян. Неочакван гаф преди партито на Vanity Fair

Edna.bg

Красивите имена, които празнуват на 19 март

Edna.bg

Галатасарай даде свидни жертви срещу Ливърпул

Gong.bg

Феновете на Черно море скочиха на Даниел Димов

Gong.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg

Жители на Пловдив на протест: Строеж до река Марица буди страх от срутване и наводнение

Nova.bg