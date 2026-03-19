Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Покани за участие са отправени към над 20 организации

19 март 2026, 07:36
Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

България временно спира търговията с емисии на ЕС

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Убийството, което разтърси Хасково: Младежът, пренесъл тялото на Магдалена в бидон, отива на съд

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

М инистерството на правосъдието организира експертна дискусия за изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт. 

Министър Андрей Янкулов публично даде заявка за това и подчерта, че изработването на подобен стандарт е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“ в съответствие с разпоредбите на Конституцията и законовите правомощия на министъра да прави предложения за заемане на длъжности в органите на съдебната власт. 

Ще променят ли критериите при избора на главен прокурор?

Правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет. Целта е те да допринесат за повишаване на прозрачността и публичността на номинационния процес, за укрепване на доверието в съдебната власт и за утвърждаване на принципите на върховенството на правото.

Министър и НПО обсъждат избора на ВСС

В тази връзка Министерството на правосъдието кани представители на професионални и неправителствени организации, които имат отношение към организацията и устройството на съдебната власт, да се включат в експертна дискусия. Тя ще се проведе на 19 март в сградата на министерството.

НС прие нови правила за избор на съдебен инспектор

Очакванията са

по време на дискусията да се обсъдят професионални, етични и управленски критерии, които да бъдат взети предвид при номинирането на кандидати за ключови позиции в съдебната власт. Както и да се съберат експертни становища за изискванията към кандидатите за тези позиции и да се формулират прозрачни и обективни критерии, които да подпомогнат бъдещи процедури по номиниране и оценка.

Еврокомисията: Почтеност в избора на прокурор

Покани за участие са отправени към над 20 организации,

сред които са всички професионални сдружения на магистрати. Поради големия им брой молбата е да излъчат по един представител. 

Източник: БГНЕС    
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Румен Радев представя приоритетите на

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Електромобилите са намалили дневната консумация на петрол с 1,7 млн. барела

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Западни лидери застанаха срещу Израел
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Откриха древно съкровище в двора на училище в Несебър

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Песков заяви също, че Русия осъжда “убийствата“ на иранските лидери

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

В Румъния увериха: Няма преки заплахи от Иран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

Градски автобус прегази жена във Варна

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Лидерът на ГЕРБ присъства на официалната церемония за 50-ата годишнина от създаването на ЕНП

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

9 често срещани спешни случаи при котките

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

Зимен нюанс в началото на пролетта

Нов живот за старо бомбоубежище в София

Красивите имена, които празнуват на 19 март

Дневен хороскоп за 19 март, четвъртък

Втори опит за Григор Димитров да стартира похода си в Маями

Бившият капитан на Черно море влезе в словесна война с феновете

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Жители на Пловдив на протест: Строеж до река Марица буди страх от срутване и наводнение

