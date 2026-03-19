За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Л иванското шиитско движение „Хизбула“ атакува южната част на Израел за първи път от началото на израелско-американската военна кампания срещу Иран на 28 февруари, предаде ДПА.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в сряда вечер в редица израелски селища в близост до ивицата Газа, както и в крайбрежния град Ашкелон. Жителите са били призовани да потърсят укритие съгласно протоколите за сигурност.

От израелската армия потвърдиха пред ДПА, че зад атаките стои „Хизбула“. По информация на военните, са били изстреляни ракети както към южните райони на страната, така и към северната ѝ част, която граничи с Ливан.

Съобщава се и за експлозия, чута в района на Тел Авив, което свидетелства за разширяване на обхвата на атаките. Към момента няма официална информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

Ситуацията в региона остава напрегната, като развитието се следи внимателно на фона на продължаващата военна кампания срещу Иран и риска от по-широка ескалация.

Междувременно ирански ракетни атаки отнеха живота на три палестинки на окупирания Западен бряг и на чуждестранен работник в Централен Израел, съобщиха медици. Това са първите палестински жертви от ирански атаки.

Трите жени са загинали след като падащи шрапнели са ударили фризьорски салон в западнобрежкия град Бейт Ауа край Хеброн в сряда вечер, съобщи Палестинското дружество на Червения полумесец.

Сред жертвите е и 17-годишната Майс Гази Масалме, според официалната палестинска информационна агенция "Уафа". Най-малко осем други са ранени, една жена е в критично състояние.

Салонът е бил устроен в метален каравана до жилищна сграда - снимки на АФП показаха служители на гражданска защита вътре в него, с покрив, пробит от падналия боеприпас, и килим и чаршафи, покрити с кръв. Уафа добави, че ракетни фрагменти са паднали на множество места из Западния бряг, включително в самия Хеброн.

Малко по-късно израелски медици съобщиха за убит мъж в мошав Аданим - селище на около 20 километра североизточно от Тел Авив и на по-малко от осем километра от Западния бряг. Израелската спешна служба „Маген Давид Адом" описа жертвата като „чуждестранен работник", като израелски медии уточниха, че е тайландски гражданин, работещ в земеделието. Медикът Идан Шина описа сцената: „металните шрапнели са разпръснати из цялата сцена", а жертвата е открита мъртва с „тежки наранявания от шрапнели". С него броят на загиналите в Израел от атаки по време на войната достигна 15.

Израелската армия по-рано беше съобщила за засечена серия ракетни изстрели от Иран и предприети „действия за прихващане". След тази атака военните отчетоха още няколко вълни ирански удари, задействали сирени за въздушна тревога в части от Централен и Северен Израел, както и в селища на Западния бряг. Революционната гвардия на Иран потвърди в изявление, разпространено от агенциите „Фарс" и ISNA, че е изстреляла ракети и дронове срещу цели из Израел. Израелски медии съобщиха, че при някои от нощните обстрели са използвани касетъчни боеприпаси - боеприпаси, които се взривяват във въздуха и разпръскват бомбардирки на широка площ.

Атаката срещу Западния бряг предизвика международно осъждане. Външният министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед ал Нахян се обади на палестинския вицепрезидент Хюсеин ал-Шейх, за да осъди „непровокираната и терористична иранска ракетна атака, насочена срещу Западния бряг, в резултат на която имаше няколко цивилни жертви", заяви официалната емиратска агенция WAM. Самите ОАЕ са претърпели множество ирански атаки, откакто войната започна на 28 февруари, когато Съединените щати и Израел предприеха масирана вълна от удари срещу Иран.