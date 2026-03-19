Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

19 март 2026, 08:14
Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор
Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток
Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар
САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“
НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция
Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна
След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба
Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Д ържавната телевизия на Иран съобщи, че иранска ракета е ударила газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, Катар, на което вече бяха нанесени щети в сряда, предаде Франс прес.

"Рафинерията в Рас Лафан в Катар бе ударена отново от ракета, тя гори“, твърди иранската държавна телевизия в канала си в приложението Telegram.

По-рано Катар обяви, че е прехванал четири от петте балистични ирански ракети, изстреляни от силите на Техеран, но петата е нанесла удар в Рас Лафан, причинявайки "значителни щети".

Почти едновременно с разпространената сега информация от иранската държавна телевизия катарското министерството на отбраната съобщи, че в индустриалната зона на Рас Лафан горят два пожара, предаде Ройтерс. Уточнява се, че няма пострадали.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че снощи е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и Емира на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани и е призовал да бъде наложен мораториум върху нападението срещу гражданска инфраструктура, по-специално енергийна.

В последните седмици напрежението в Близкия изток рязко ескалира след началото на съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу цели, свързани с Иран. Техеран от своя страна отговори с ракетни атаки срещу обекти, които счита за свързани с противниците си в региона. Катар, който е ключов енергиен център и един от най-големите износители на втечнен природен газ в света, се оказва въвлечен в конфликта заради стратегическата си инфраструктура. Международната общност предупреждава, че удари срещу енергийни съоръжения могат да имат сериозни последици както за регионалната сигурност, така и за глобалните енергийни пазари.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

До момента са задържани 25 души, заяви и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Обвинението срещу него е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Песков заяви също, че Русия осъжда “убийствата“ на иранските лидери

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

В Румъния увериха: Няма преки заплахи от Иран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

Градски автобус прегази жена във Варна

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

