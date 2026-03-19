Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

До момента са задържани 25 души, заяви и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев

19 март 2026, 08:55
СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки
Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт
Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април
СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък
България временно спира търговията с емисии на ЕС

България временно спира търговията с емисии на ЕС
Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април
Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

И зборният щаб в МВР бе създаден на 4 март. Данните спрямо изборите, проведени през октомври 2024 г., показват, че до момента има образувани 41 досъдебни производства за купен вот. При изборите през октомври 2024 г. те са били едва три. Задържаните до момента са 25, в сравнение с едва трима души за изборите преди две години. Това заяви в първото си интервю за медиите, дадено пред NOVA изпълняващият длъжността главен секретар на МВР - главен комисар Георги Кандев.

Той обясни и има ли нови схеми при купуването на гласове.

"Схемата с дърва за огрев вече не е актуална, тъй като излизаме от отоплителния сезон. В момента се наблюдават други - при които се предлагат хранителни помощи срещу глас. Това не е нова практика, но в момента тя е най-актуалната", подчерта главният секретар. 

По думите му за разкриването на схеми за купуване на гласове МВР разчита на собствени данни. Той благодари на гражданите, които подават сигнали за нередности.

"Към днешна дата за изборите на 19 април са подадени 89 сигнала, докато за вота през 2024 г. те са били едва 10", изтъкна той. 

Главният секретар изтъкна, че има подписано споразумение между МВР, прокуратурата и ДАНС за съвместни действия във връзка с предстоящия вот и за противодействие на всички престъпления против политическите права на гражданите. 

По думите му Законът за МВР дава "достатъчно широк инструментариум за превантивна дейност срещу купувачите на гласове".

"Член 65 регламентира издаването на така наречения предупредителен протокол. Той има важно значение. Освен това можем да извършваме проверки на лица, помещения и автомобили", обясни главен комисар Георги Кандев.

И допълни, че предупредителен протокол се издава, когато има данни, че дадено лице има възможност да наруши закона или подзаконов нормативен акт.

"Не правим разлика между кметове, общински съветници и обикновени граждани - всеки, който е нарушил закона и срещу когото имаме събрани доказателства, подлежи на действия". Така той коментира появилата се информация в публичното пространство, че на МВР в било разпоредено да задържа кметове в Кърджалийско.

"Сигнали има навсякъде, включително и в Кърджалийско. Това, което се говори, е различно от това, което реално се случва. Ако се докаже, че кметове са нарушили закона и са извършили престъпление, ще бъдат предприети действия. Към момента не можем да потвърдим. Работим по всички сигнали, включително и за кметове", изтъкна Кандев.

Главния комисар коментира и кадровите промени в МВР, които по думите му са част от нормалния работен процес.

"Те вече са факт - 23 от общо 28 областни директори бяха сменени. Важно е да подчертая, че сменените колеги не напускат системата, а ще изпълняват други функции. Областните директори имат правомощия да решават с кои ръководители на РУ да работят. Те ще преценят на кого имат доверие", подчерта той. 

На въпрос има ли уволнени след случая "Петрохан-Околчица"  Кандев отговори категорично: "Не. Нито един разследващ или оперативен служител не е уволнен, преместван или наказван". 

Той изтъкна, че по този случай е извършен огромен обем работа и всички материали се съдържат в делото. Кандев обаче не пожела да даде подробности като напомни, че "всички събрани данни се намират в Окръжна прокуратура - София и единствено държавното обвинение може да предоставя официална информация". 

"Както каза и наблюдаващият прокурор - няма данни за участие на седми човек, каквито спекулации се появиха", допълни той. 

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Той твърди, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

Инициативата е част от мерките на вътрешното министерство за предотвратяване на злоупотреби

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Във въпросната база живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет. Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на двамата, но това в крайна сметка не се е случило

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

<p>Гюров на ключова среща в Брюксел</p>

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

За първи път България ще бъде представена като пълноправен член и на Срещата на върха на държавите от еврозоната

<p>За първи път от началото на войната: &bdquo;Хизбула&ldquo; удари Израел</p>

За първи път от началото на войната: „Хизбула" удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Междувременно ирански ракетни атаки отнеха живота на три палестинки на окупирания Западен бряг

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Рубио отрече САЩ да искат да свалят кубинския президент

Той е от кубински произход и е твърд противник на комунистическата власт в Куба

Откриха древно съкровище в двора на училище в Несебър

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Кремъл определи това като "фалшива новина"

Песков заяви също, че Русия осъжда “убийствата“ на иранските лидери

