Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

И зборният щаб в МВР бе създаден на 4 март. Данните спрямо изборите, проведени през октомври 2024 г., показват, че до момента има образувани 41 досъдебни производства за купен вот. При изборите през октомври 2024 г. те са били едва три. Задържаните до момента са 25, в сравнение с едва трима души за изборите преди две години. Това заяви в първото си интервю за медиите, дадено пред NOVA изпълняващият длъжността главен секретар на МВР - главен комисар Георги Кандев.

Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот, има задържани

Той обясни и има ли нови схеми при купуването на гласове.

"Схемата с дърва за огрев вече не е актуална, тъй като излизаме от отоплителния сезон. В момента се наблюдават други - при които се предлагат хранителни помощи срещу глас. Това не е нова практика, но в момента тя е най-актуалната", подчерта главният секретар.

По думите му за разкриването на схеми за купуване на гласове МВР разчита на собствени данни. Той благодари на гражданите, които подават сигнали за нередности.

"Към днешна дата за изборите на 19 април са подадени 89 сигнала, докато за вота през 2024 г. те са били едва 10", изтъкна той.

Главният секретар изтъкна, че има подписано споразумение между МВР, прокуратурата и ДАНС за съвместни действия във връзка с предстоящия вот и за противодействие на всички престъпления против политическите права на гражданите.

По думите му Законът за МВР дава "достатъчно широк инструментариум за превантивна дейност срещу купувачите на гласове".

"Член 65 регламентира издаването на така наречения предупредителен протокол. Той има важно значение. Освен това можем да извършваме проверки на лица, помещения и автомобили", обясни главен комисар Георги Кандев.

И допълни, че предупредителен протокол се издава, когато има данни, че дадено лице има възможност да наруши закона или подзаконов нормативен акт.

"Не правим разлика между кметове, общински съветници и обикновени граждани - всеки, който е нарушил закона и срещу когото имаме събрани доказателства, подлежи на действия". Така той коментира появилата се информация в публичното пространство, че на МВР в било разпоредено да задържа кметове в Кърджалийско.

"Сигнали има навсякъде, включително и в Кърджалийско. Това, което се говори, е различно от това, което реално се случва. Ако се докаже, че кметове са нарушили закона и са извършили престъпление, ще бъдат предприети действия. Към момента не можем да потвърдим. Работим по всички сигнали, включително и за кметове", изтъкна Кандев.

Главния комисар коментира и кадровите промени в МВР, които по думите му са част от нормалния работен процес.

"Те вече са факт - 23 от общо 28 областни директори бяха сменени. Важно е да подчертая, че сменените колеги не напускат системата, а ще изпълняват други функции. Областните директори имат правомощия да решават с кои ръководители на РУ да работят. Те ще преценят на кого имат доверие", подчерта той.

На въпрос има ли уволнени след случая "Петрохан-Околчица" Кандев отговори категорично: "Не. Нито един разследващ или оперативен служител не е уволнен, преместван или наказван".

Той изтъкна, че по този случай е извършен огромен обем работа и всички материали се съдържат в делото. Кандев обаче не пожела да даде подробности като напомни, че "всички събрани данни се намират в Окръжна прокуратура - София и единствено държавното обвинение може да предоставя официална информация".

"Както каза и наблюдаващият прокурор - няма данни за участие на седми човек, каквито спекулации се появиха", допълни той.