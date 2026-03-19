Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Д вама души са задържани при специализирана полицейска операция, която започна днес и ще продължи до 19 април на територията на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата. Това съобщи на брифинг пред медиите комисар Павел Вълев, началник на отдел „Охранителна полиция“ в ОД на МВР в Стара Загора.

Операцията е на територията на цялата област Стара Загора с участието на всички районни управления, включително в Раднево, Гълъбово, Чирпан и Казанлък.

Той посочи, че в операцията участват служители от различни направления – охранителна, криминална, икономическа и пътна полиция, както и екипи на дирекция „Жандармерия“. Дейностите се осъществяват съвместно с други институции, сред които Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

„Проверяват се множество адреси, заложни къщи, игрални зали, както и помещения, в които се отпускат бързи кредити, във връзка с данни за извършване на лихварска дейност. До момента са проверени няколко адреса, като на един от тях са открити инкриминирани вещи – предмет на кражба. Задържани са две лица, криминално проявени, които се намират във Второ районно управление, като работата по случая продължава“, допълни комисар Павел Вълев.

По неговите думи по отношение на изборното законодателство към момента няма задържани. Постъпил е един сигнал за евентуално нарушение на територията на игрална зала. Той е проверен и докладван на Териториалното отделение на Прокуратурата в Казанлък и Стара Загора, като се очаква произнасяне.

По първоначална информация сигналът е свързан с твърдения, че в игрално заведение е било предлагано заплащане с цел упражняване на право на глас в полза на определена политическа партия.