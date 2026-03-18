НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция

Тя ще бъде в района на Адана, където се намира авиобазата „Инджирлик“

18 март 2026, 11:34
Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна
След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба
Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност
Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр
Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани
Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт
Тръмп се ядоса: НАТО е задънена улица!
Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната с Иран

М инистерството на отбраната на Турция съобщи, че НАТО разполага нова зенитно-ракетна система „Пейтриът“ във военновъздушната база „Инджирлик“, дни след като беше прехваната трета балистична ракета от Иран.

„Още една система „Пейтриът“ се разполага в допълнение към вече наличната испанска, разположена там“, заяви представител на министерството пред журналисти в базата край южния град Адана.

Не се уточнява кои държави ще осигурят военнослужещите за обслужване на новата система PAC-3.

На 13 март Турция потвърди, че трета балистична ракета от Иран е била свалена в турското въздушно пространство от сили на НАТО. 

След второто прехващане НАТО разположи системи „Пейтриът“ и в централния район Малатия, където се намира базата „Кюреджик“. Там е разположен радар за ранно предупреждение на алианса, обслужван от американски военнослужещи, който може да засича изстрелвания на ирански ракети.

„Пейтриът“ е мобилна система за противовъздушна отбрана, предназначена да прихваща тактически балистични ракети, крилати ракети на ниска височина и самолети.

Версията PAC-2 има обхват до 70 километра срещу самолети и крилати ракети, докато PAC-3 може да прехваща балистични ракети на разстояние от 20 до 35 километра, сочат данни на американската армия.

Година след жестокото убийство на Магдалена, разтърсило Хасково, обвинителният акт е в съда. Разкритията за хладнокръвието на 17-годишния извършител, пренесъл тялото в бидон на половин километър през града, отново шокираха обществеността

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, заяви Георги Шарков

СЗО актуализира подготовката на персонала си за реакция при ядрен инцидент, включително чрез предоставяне на насоки на властите относно рисковете за общественото здраве и мерките, които хората трябва да предприемат, за да се защитят

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

Максималният срок за предоставяне на подкрепата е 30 юни 2026 г.

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

Метеорът е навлязъл в атмосферата около 9 ч. местно време във вторник, създавайки звуков удар, усетен в голяма част от северен Охайо и извън него. Сигнали постъпиха от Кливланд и други райони чак до Питсбърг, Пенсилвания, както и до щата Ню Йорк

Докато Бенямин Нетаняху води битките на фронта и в Кнесета, Ицхак „Буги" Херцог се превърна в „тихия глас" на израелската съвест

Фасада на изкуствен интелект или технически гаф? Анализ на странните аномалии, които подхраниха теорията, че „Биби е мъртъв"

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

