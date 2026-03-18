НАТО разполага още една система „Пейтриът“ в Южна Турция

М инистерството на отбраната на Турция съобщи, че НАТО разполага нова зенитно-ракетна система „Пейтриът“ във военновъздушната база „Инджирлик“, дни след като беше прехваната трета балистична ракета от Иран.

„Още една система „Пейтриът“ се разполага в допълнение към вече наличната испанска, разположена там“, заяви представител на министерството пред журналисти в базата край южния град Адана.

Не се уточнява кои държави ще осигурят военнослужещите за обслужване на новата система PAC-3.

На 13 март Турция потвърди, че трета балистична ракета от Иран е била свалена в турското въздушно пространство от сили на НАТО.

След второто прехващане НАТО разположи системи „Пейтриът“ и в централния район Малатия, където се намира базата „Кюреджик“. Там е разположен радар за ранно предупреждение на алианса, обслужван от американски военнослужещи, който може да засича изстрелвания на ирански ракети.

„Пейтриът“ е мобилна система за противовъздушна отбрана, предназначена да прихваща тактически балистични ракети, крилати ракети на ниска височина и самолети.

Версията PAC-2 има обхват до 70 километра срещу самолети и крилати ракети, докато PAC-3 може да прехваща балистични ракети на разстояние от 20 до 35 километра, сочат данни на американската армия.