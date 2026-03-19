Любопитно

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

19 март 2026, 06:37
19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия
Войната в Ирак през 2003 г.   
Източник: GettyImages

Т очно преди 23 години, когато пролетният вятър над Багдад все още носеше аромата на цъфтящи портокали, небето над древна Месопотамия се разцепи от рева на стоманени птици.

На тази дата, 19 март 2003 г., светът затаи дъх пред телевизионните екрани, ставайки свидетел на началото на една от най-противоречивите и разтърсващи военни кампании в модерната история. Започна амбициозен, дързък и в крайна сметка трагичен опит за пренаписване на съдбата на Близкия изток, воден от волята на американския президент Джордж У. Буш.

Призракът на оръжията, които не съществуваха

В основата на този колосален сблъсък стоеше едно дълбоко вкоренено убеждение, което по-късно се оказа най-голямата разузнавателна грешка на века. Вашингтон беше убеден, че Саддам Хюсеин – диктаторът с железен юмрук, който десетилетия наред държеше Ирак в плен на страха – тайно разработва оръжия за масово поразяване.

В залите на ООН се говореше за биологични лаборатории и ядрени амбиции, докато дипломатическите совалки се проваляха една след друга. Въпреки липсата на неоспорими доказателства, администрацията на Буш реши, че рискът от бездействие е по-голям от риска от война. Така първите крилати ракети „Томахоук“ полетяха към бункерите на Багдад с мисията да обезглавят режима, преди той да е успял да отвърне на удара.

Грохотът на „Шок и ужас“ над Тигър и Ефрат

Военната доктрина, приложена в онези първи часове, влезе в учебниците под името „Шок и ужас“. Целта беше ясна: да се сломи волята на иракската армия чрез смазващо превъзходство и технологичен блясък. Багдад, градът на „Хиляда и една нощ“, се превърна в декор на апокалиптичен филм.

Пламъците от ударите осветиха златните куполи на джамиите и суровите бетонни стени на президентските дворци. Докато американските и британските танкови дивизии препускаха през пясъците на Кувейт към сърцето на Ирак, светът наблюдаваше как една стара ера рухва под тежестта на модерното оръжие.

Падането на статуята на Саддам на площад „Фирдос“ само седмици по-късно изглеждаше като окончателна победа, но това беше само илюзорното начало на един много по-дълъг и кървав път.

Наследството на една разкъсана земя

Днес раните от Иракската война остават незараснали. Саддам Хюсеин беше свален и по-късно екзекутиран, но обещаната демокрация се роди в родилните мъки на гражданска война, етническо напрежение и възхода на радикални групировки.

Липсата на забранените оръжия, които послужиха за повод на инвазията, остави тежък отпечатък върху доверието в международните институции. Тази война не просто промени границите и правителствата; тя промени начина, по който разбираме намесата, суверенитета и високата цена на „износа“ на свобода.

  • Пролетта на 1911 г. и раждането на една кауза

На 19 март 1911 г. над половин милион жени в Германия, Австро-Унгария, Дания и Швейцария излизат по улиците, за да поискат нещо, което днес ни се струва изконно, но тогава изглежда като дръзка утопия – правото да гласуват, да работят без дискриминация и да бъдат признати за пълноправни граждани на света. Това беше първият в историята Международен ден на жената, роден от визията на една изключителна жена и волята на едно пробуждащо се поколение.

Всичко започва година по-рано в Копенхаген, по време на Втората международна конференция на жените социалистки. Там една нисичка, но енергична германка с проницателен поглед, Клара Цеткин, предлага нещо революционно: всяка година, в една и съща дата, жените по целия свят да организират Ден на жената, за да агитират за своите права.

Цеткин не просто иска празник с цветя; тя иска политическо оръжие. Изборът на 19 март не е случаен – датата е натоварена със символиката на Мартенската революция от 1848 г. в Прусия, напомняйки, че борбата за свобода е обща кауза, в която жените вече не желаят да бъдат само мълчаливи свидетели.

Денят, в който жените поискаха бъдещето

Когато утрото на 19 март 1911 г. настъпи, дори най-скептичните наблюдатели бяха стъписани от мащаба. В Берлин са организирани 45 отделни събрания, а в малките градчета на Австро-Унгария жените изпълват площадите с транспаранти, изискващи избирателно право.

Това не са само работнички от фабриките за текстил; това са учителки, майки и интелектуалки, обединени от общото усещане, че старата Европа, скована в предразсъдъци, трябва да се промени. Емоцията на този ден е заразителна – за пръв път жените чувстват силата на своята колективна воля. Те не просто протестират; те легитимират своето присъствие в публичното пространство, превръщайки се от „украшение на дома“ в политически субект.

Днес Международният ден на жената често е обвит в търговски блясък, но неговият истински корен остава в онзи бунтарски 19 март. Тогава Клара Цеткин и нейните съмишленички доказват, че идеите за равенство и справедливост нямат граници.

Още събития на 19 март: 

  • 1982 г. – Фолклендска война: Аржентински войници слизат на остров Южна Джорджия, предизвиквайки войната.

Родени:

  • 1843 г. – родена е българската революционерка и общественичка Йорданка Филаретова
  • 1900 г. – роден е френският физик Фредерик Жолио-Кюри
  • 1943 г. – родена е американската актриса Глен Клоуз („Опасни връзки“, „Хук“, „Къщата на духовете“, „Мери Райли“, „101 далматинци“, „Еър Форс едно“, „Тарзан“)
  • 1955 г. – роден е американският актьор Брус Уилис („Съдружници по неволя“, „Умирай трудно“, „Виж кой говори“, „Последният бойскаут“, „Криминале“, „Дванайсет маймуни“, „Последният оцелял“, „Петият елемент“, „Чакала“, „Код „Меркурий“, „Армагедон“, „Блокада“, „Шесто чувство“, „Девет ярда“, „Неуязвимият“, „Плачът на слънцето“, „Sin City: Град на греха“, „16 пресечки“, „Непобедимите“, „Бесни страшни пенсии“)

Починали:

  • 2008 г. – умира британският писател сър Артър Кларк
Редактор: Надежда Неменски
Иракска война 19 март Международен ден на жената Джордж У Буш Саддам Хюсеин Оръжия за масово поразяване Клара Цеткин Права на жените Близък изток Багдад
Последвайте ни
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

България Преди 40 минути

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Любопитно Преди 50 минути

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Община Несебър

Откриха древно съкровище в двора на училище в Несебър

България Преди 8 часа

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Свят Преди 9 часа

Песков заяви също, че Русия осъжда “убийствата“ на иранските лидери

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Свят Преди 9 часа

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Свят Преди 9 часа

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Свят Преди 10 часа

В Румъния увериха: Няма преки заплахи от Иран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 10 часа

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Хърватия връща военното обучение и казармата

Свят Преди 10 часа

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Свят Преди 11 часа

ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

Градски автобус прегази жена във Варна

Градски автобус прегази жена във Варна

България Преди 11 часа

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Свят Преди 12 часа

Лидерът на ГЕРБ присъства на официалната церемония за 50-ата годишнина от създаването на ЕНП

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Свят Преди 12 часа

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България Преди 12 часа

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Свят Преди 12 часа

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Разследват общински кмет за политически натиск

Разследват общински кмет за политически натиск

България Преди 13 часа

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Всичко от днес

От мрежата

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 март, четвъртък

Edna.bg

Народният театър почита Асен Шопов с „Коварство и любов“

Edna.bg

Лига Европа ще излъчи 1/4-финалистите, предстоят драматични реванши

Gong.bg

Лудогорец няма право на грешка срещу Спартак на „Коритото“

Gong.bg

Защо островите край иранските брегове се превърнаха във фокус на войната

Nova.bg

Падна ли маската на една от най-мистериозните фигури на уличното изкуство - Банкси

Nova.bg