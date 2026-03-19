19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Т очно преди 23 години, когато пролетният вятър над Багдад все още носеше аромата на цъфтящи портокали, небето над древна Месопотамия се разцепи от рева на стоманени птици.

На тази дата, 19 март 2003 г., светът затаи дъх пред телевизионните екрани, ставайки свидетел на началото на една от най-противоречивите и разтърсващи военни кампании в модерната история. Започна амбициозен, дързък и в крайна сметка трагичен опит за пренаписване на съдбата на Близкия изток, воден от волята на американския президент Джордж У. Буш.

Призракът на оръжията, които не съществуваха

В основата на този колосален сблъсък стоеше едно дълбоко вкоренено убеждение, което по-късно се оказа най-голямата разузнавателна грешка на века. Вашингтон беше убеден, че Саддам Хюсеин – диктаторът с железен юмрук, който десетилетия наред държеше Ирак в плен на страха – тайно разработва оръжия за масово поразяване.

В залите на ООН се говореше за биологични лаборатории и ядрени амбиции, докато дипломатическите совалки се проваляха една след друга. Въпреки липсата на неоспорими доказателства, администрацията на Буш реши, че рискът от бездействие е по-голям от риска от война. Така първите крилати ракети „Томахоук“ полетяха към бункерите на Багдад с мисията да обезглавят режима, преди той да е успял да отвърне на удара.

Грохотът на „Шок и ужас“ над Тигър и Ефрат

Военната доктрина, приложена в онези първи часове, влезе в учебниците под името „Шок и ужас“. Целта беше ясна: да се сломи волята на иракската армия чрез смазващо превъзходство и технологичен блясък. Багдад, градът на „Хиляда и една нощ“, се превърна в декор на апокалиптичен филм.

Пламъците от ударите осветиха златните куполи на джамиите и суровите бетонни стени на президентските дворци. Докато американските и британските танкови дивизии препускаха през пясъците на Кувейт към сърцето на Ирак, светът наблюдаваше как една стара ера рухва под тежестта на модерното оръжие.

Падането на статуята на Саддам на площад „Фирдос“ само седмици по-късно изглеждаше като окончателна победа, но това беше само илюзорното начало на един много по-дълъг и кървав път.

Наследството на една разкъсана земя

Днес раните от Иракската война остават незараснали. Саддам Хюсеин беше свален и по-късно екзекутиран, но обещаната демокрация се роди в родилните мъки на гражданска война, етническо напрежение и възхода на радикални групировки.

Липсата на забранените оръжия, които послужиха за повод на инвазията, остави тежък отпечатък върху доверието в международните институции. Тази война не просто промени границите и правителствата; тя промени начина, по който разбираме намесата, суверенитета и високата цена на „износа“ на свобода.

Пролетта на 1911 г. и раждането на една кауза

На 19 март 1911 г. над половин милион жени в Германия, Австро-Унгария, Дания и Швейцария излизат по улиците, за да поискат нещо, което днес ни се струва изконно, но тогава изглежда като дръзка утопия – правото да гласуват, да работят без дискриминация и да бъдат признати за пълноправни граждани на света. Това беше първият в историята Международен ден на жената, роден от визията на една изключителна жена и волята на едно пробуждащо се поколение.

Всичко започва година по-рано в Копенхаген, по време на Втората международна конференция на жените социалистки. Там една нисичка, но енергична германка с проницателен поглед, Клара Цеткин, предлага нещо революционно: всяка година, в една и съща дата, жените по целия свят да организират Ден на жената, за да агитират за своите права.

Цеткин не просто иска празник с цветя; тя иска политическо оръжие. Изборът на 19 март не е случаен – датата е натоварена със символиката на Мартенската революция от 1848 г. в Прусия, напомняйки, че борбата за свобода е обща кауза, в която жените вече не желаят да бъдат само мълчаливи свидетели.

Денят, в който жените поискаха бъдещето

Когато утрото на 19 март 1911 г. настъпи, дори най-скептичните наблюдатели бяха стъписани от мащаба. В Берлин са организирани 45 отделни събрания, а в малките градчета на Австро-Унгария жените изпълват площадите с транспаранти, изискващи избирателно право.

Това не са само работнички от фабриките за текстил; това са учителки, майки и интелектуалки, обединени от общото усещане, че старата Европа, скована в предразсъдъци, трябва да се промени. Емоцията на този ден е заразителна – за пръв път жените чувстват силата на своята колективна воля. Те не просто протестират; те легитимират своето присъствие в публичното пространство, превръщайки се от „украшение на дома“ в политически субект.

Днес Международният ден на жената често е обвит в търговски блясък, но неговият истински корен остава в онзи бунтарски 19 март. Тогава Клара Цеткин и нейните съмишленички доказват, че идеите за равенство и справедливост нямат граници.

Още събития на 19 март:

1982 г. – Фолклендска война: Аржентински войници слизат на остров Южна Джорджия, предизвиквайки войната.

Родени:

1843 г. – родена е българската революционерка и общественичка Йорданка Филаретова

1900 г. – роден е френският физик Фредерик Жолио-Кюри

1943 г. – родена е американската актриса Глен Клоуз („Опасни връзки“, „Хук“, „Къщата на духовете“, „Мери Райли“, „101 далматинци“, „Еър Форс едно“, „Тарзан“)

1955 г. – роден е американският актьор Брус Уилис („Съдружници по неволя“, „Умирай трудно“, „Виж кой говори“, „Последният бойскаут“, „Криминале“, „Дванайсет маймуни“, „Последният оцелял“, „Петият елемент“, „Чакала“, „Код „Меркурий“, „Армагедон“, „Блокада“, „Шесто чувство“, „Девет ярда“, „Неуязвимият“, „Плачът на слънцето“, „Sin City: Град на греха“, „16 пресечки“, „Непобедимите“, „Бесни страшни пенсии“)

Починали: