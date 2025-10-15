Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Г ермания ще финансира пакет американски оръжия за Украйна на стойност 500 милиона долара, съобщи днес на среща на "Групата Рамщайн" в Брюксел германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от "Ройтерс".

Пакетът ще включва системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", радарни системи и артилерийски ракети с прецизно насочване, каза той и добави, че общата военна помощ от Германия ще е размер над два милиарда евро.

Германия обеща нов оръжеен пакет за Украйна

Писториус обяви и доставката на още две системи за противовъздушна отбрана "Ирис-Т", както и на голям брой зенитни ракети.

Украйна ще се нуждае от военна помощ на стойност между 12 и 20 милиарда долара следващата година като част от новата инициатива на НАТО да поръчва американски оръжия, съобщи на свой ред украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

Германия одобри военна помощ за Украйна

Той добави, че Украйна ще е способна да произведе догодина 10 милиона дрона, ако получи достатъчно финансиране от съюзниците си, но освен това ще се нуждае и от повече артилерийски снаряди с голям обхват, докато се сражава срещу руските сили.