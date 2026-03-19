Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

19 март 2026, 08:54
Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години
К омбинацията от два утвърдени хранителни режима забавя стареенето на важни структури в мозъка с повече от две години, сочи ново изследване, пише CNN.

Планът за хранене, ориентиран към когнитивното здраве, се нарича диета MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay). Диетата съчетава най-полезните за мозъка елементи от известната Средиземноморска диета и признатия за здравето на сърцето режим DASH (Диетични подходи за спиране на хипертонията), който ограничава приема на сол.

Най-полезните продукти за мозъка
ф
ф
ф
ф

Въпреки че и трите диети са на растителна основа и доста сходни, методът MIND набляга на специфични храни, за които се смята, че намаляват риска от деменция:

  • Горски плодове и бобови растения;
  • Листни зелени зеленчуци;
  • Риба и птиче месо;
  • Пълнозърнести храни, зехтин и ядки.

Храните с високо съдържание на наситени мазнини, като сирене, масло, червено месо и пържени изделия, са изключително ограничени.

„Хората, които се придържат по-стриктно към диетата MIND, показват по-бавно структурно стареене на мозъка по време на 12-годишното проследяване“, посочва в имейл водещият автор Чанджън Юан, професор в Медицинския факултет на университета Джъдзян в Ханджоу, Китай.

храни диета
храни диета
храни диета
храни диета

„По-конкретно, при тях се наблюдава по-бавна загуба на сиво вещество – частта от мозъка, която съдържа много от нервните клетки, участващи в паметта, мисленето и вземането на решения“, допълва Юан.

Според проучването, всяко увеличение от три точки в придържането към диетата MIND се свързва с 20% по-малко свиване на сивото вещество, което съответства на 2,5 години забавяне на мозъчното стареене.

Влияние върху други ключови зони

Изследването, публикувано в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, анализира хранителните навици на над 1600 възрастни. Участниците са част от мащабното „Изследване на сърцето във Фрамингам“ (Framingham Heart Study) – проект, продължаващ десетилетия, целящ да идентифицира факторите за сърдечносъдови заболявания. Тази част от проучването е започнала през 1999 г. с хора на средна възраст 60 години, без данни за инсулт или деменция.

Освен по-малкото свиване на сивото вещество, привържениците на MIND диетата са имали по-бавно разширяване на вентрикулите (мозъчните стомахчета) – изпълнените с течност пространства, които са склонни да се разширяват, когато мозъчната тъкан се свива с възрастта.

Уголемяването на вентрикулите е признак за повишена мозъчна атрофия, свързана с болестта на Алцхаймер и когнитивния спад.

диета
диета
диета
диета

Фокус върху отделните храни

Горските плодове и птичето месо са допринесли най-много за ефекта против стареене. Горските плодове са богати на антиоксиданти, а птичето месо осигурява висококачествени протеини.

В противовес на това, високият прием на сладкиши и пържени бързи храни е свързан с по-бързо стареене на мозъка. По-конкретно, сладките неща водят до по-осезаема деградация на хипокампуса – органът в мозъка, който е най-пряко свързан с паметта.

Изненадващи констатации

Проучването съдържа и неочаквани резултати: консумацията на сирене изглежда е имала защитен ефект, докато по-високият прием на пълнозърнести храни е бил свързан с по-бърз спад на сивото вещество.

Авторите обаче предупреждават тези данни да не се тълкуват буквално. Тъй като сиренето е силно ограничено в режима MIND, резултатът не е доказателство, че самото то защитава мозъка. Относно пълнозърнестите храни, Юан обяснява, че стандартите за „пълнозърнесто“ през 90-те години на миналия век може да не отговарят на днешните критерии за здравословна храна.

„Бих бил предпазлив в свеждането на посланието само до няколко отделни храни. Това, което изглежда е от най-голямо значение, е цялостният модел на хранене, а не всеки отделен елемент в изолация“, заключава съавторът Хуи Чен.

Източник: CNN    
