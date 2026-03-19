СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

С толичната полиция провежда специализирана операция, насочена срещу водачите на индивидуални електрически превозни средства, съобщи на брифинг Иво Биков, полицейски инспектор в отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи на електрически тротинетки, които са нарушили закона. Повечето от тях са пълнолетни. От началото на годината са регистрирани шест пътни произшествия, три от които с пострадали, посочи Биков.

"Тези електрически тротинетки не са играчки, а превозни средства и използването на каски може да спаси човешки живот", заяви той.

Електрическите тротинетки са незаконни, КАТ ще глобява

От общия брой санкционирани 148 души са глобени, защото не са използвали обезопасителна каска.

Полицейският инспектор Иво Биков добави, че масово водачите на електрически тротинетки не слизат от превозното средство при преминаване през пешеходна пътека.