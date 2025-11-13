ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Е вропейската комисия съобщи, че е изплатила днес на Украйна общо 5,9 милиарда евро финансова помощ. От тази обща сума 4,1 милиарда евро са последната част от договорената досега подкрепа за 18,1 милиарда евро заеми за Киев през тази година.

ЕС даде близо 4,2 милиарда евро за Украйна

Комисията уточнява, че средствата са от приходите от запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

Помощта ще бъде насочена към държавната администрация в Украйна и ще бъде използвана за продължаване на реформите в страната.

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро от началото на руското военно нападение, се отбелязва в съобщението на комисията.

ЕС отпуска на Украйна 1 млрд. евро допълнителна финансова помощ

По-рано председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви пред евродепутатите в Брюксел, че има три начина за осигуряване на по-нататъшна финансова подкрепа за Киев. Очаква се държавите от ЕС да вземат решение по този въпрос на среща прeз декември.