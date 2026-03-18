САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

Ц ентралното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че американските сили са пуснали няколко 5000-фунтови (около 2260 кг) бомби от типа „deep penetrator“ (дълбоко проникващи) по иранското крайбрежие с изглед към Ормузкия проток. Операцията е предприета, тъй като заплахата от ирански атаки срещу търговски плавателни съдове де факто държи затворен жизненоважния воден път за танкери, пренасящи нефт и газ. Американските военни уточниха, че боеприпасите са били насочени към защитени ирански обекти, в които се съхраняват противокорабни крилати ракети, представляващи опасност за международното корабоплаване в протока, съобщава Newsweek .

Президентът Доналд Тръмп разкритикува съюзниците от НАТО, определяйки като „доста шокиращо“ решението на няколко членове на Западния алианс да откажат помощ на американските сили за обезопасяването на протока. Повече от две седмици несигурност в енергийните доставки доведоха до рязък скок в цените на петрола и разтърсиха световните фондови пазари.

Ескалация на конфликта: Ден 19

Напрежението достигна нови върхове, след като Иран обеща „решителен“ отговор за убийството на висшия служител по сигурността на Техеран, Али Лариджани, загинал при израелски удар във вторник. В отговор Иран насочи нови ракетни удари срещу Израел. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че позицията на страната срещу разработването на ядрени оръжия вероятно няма да се промени, но предупреди, че новият върховен лидер все още не е изразил публично мнение по въпроса.

Междувременно Израел предприе нови атаки срещу ливанската столица Бейрут и нареди евакуация на части от Южен Ливан преди операции срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че е свалило дронове, насочени към дипломатическия квартал, а Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) също докладваха за прехванати ракетни атаки и нападения с дронове през нощта.

Вълна от нападения в Персийския залив

Обединените арабски емирства обявиха, че тяхната противовъздушна отбрана е прехванала няколко вълни от ирански балистични ракети и дронове през нощта, като не се съобщава за ранени. Властите в Дубай потвърдиха, че всички заплахи са били неутрализирани. Правителството на Катар също съобщи за прехващане на нова иранска ракетна атака, без да уточнява броя на изстреляните ракети или евентуални щети. При едно от нападенията ирански „снаряд“ е ударил в близост до авиобазата „Ал Минхад“ в ОАЕ, където са разположени австралийски войски. Нанесени са леки щети на жилищна зона и медицинско заведение в австралийската част на базата, но няма пострадал персонал.

Удари по Израел и екзекуция на „шпионин“

Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е използвала няколко вида ракети, за да удари „повече от 100 военни обекта и обекта по сигурността“ в централен Израел. Техеран е изстрелял най-малко четири типа балистични ракети със среден обсег към района на Тел Авив като отмъщение за убийството на Али Лариджани. Израелските служби за спешна помощ потвърдиха смъртта на двама души – мъж и жена на възраст над 70 години – в Рамат Ган, вследствие на тежки наранявания от шрапнели.

На този фон иранските държавни медии съобщиха за екзекуцията на мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел. Твърди се, че Куруш Кейвани е бил задържан през юни 2025 г. и е предавал чувствителна информация на Мосад след обучение в няколко европейски страни и Израел.

Операциите в Ливан и Бейрут

Ливанските здравни служители съобщиха за най-малко шестима загинали и 24 ранени след израелски атаки над Бейрут. Израелските военни обявиха, че целта на ударите е била финансовата структура на Хизбула – асоциацията „Ал-Кард ал-Хасан“, както и лица, свързани с групировката. Говорителят на израелската армия Авичай Адрае повтори предупреждението към жителите на юг от река Захрани незабавно да се насочат на север, тъй като предстоят нови мащабни операции в района. „Оставането на юг от река Захрани може да застраши живота ви и живота на вашите семейства“, предупреди той.