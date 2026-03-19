МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

Инициативата е част от мерките на вътрешното министерство за предотвратяване на злоупотреби

19 март 2026, 09:09
МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес
О т днес (19 март) до 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, съобщиха от ведомството. 

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

До вторник сутринта са получени 39 сигнала за изборни нарушения и престъпления. Има около 12-13 образувани разследвания и задържани, каза вчера на брифинг старши комисар Цветан Йоцов, зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). 

При специализирана операция на територията на Бургас и региона на 17 март бяха задържани десет души и арестувани осем души. Акцията е за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението.

Акция срещу купуването на гласове се проведе и вчера на територията на Варненска област, като бяха задържани трима. 

Източник: БТА, Марин Колев    
Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

