МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

О т днес (19 март) до 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, съобщиха от ведомството.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

До вторник сутринта са получени 39 сигнала за изборни нарушения и престъпления. Има около 12-13 образувани разследвания и задържани, каза вчера на брифинг старши комисар Цветан Йоцов, зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

При специализирана операция на територията на Бургас и региона на 17 март бяха задържани десет души и арестувани осем души. Акцията е за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението.

Акция срещу купуването на гласове се проведе и вчера на територията на Варненска област, като бяха задържани трима.