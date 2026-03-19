Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

П регледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви.

VeryWell Health обяснява какво не трябва да се прави преди преглед и лабораторни изследвания.

Забравихте документите си – загубено време

Преди преглед, не забравяйте да носите личната си карта, здравна застраховка, ако имате, резултатите от предишни изследвания и списък с вашите заболявания. Това помага да се избегнат ненужни забавяния.

Храна преди тестове

Ако Вашият лекар е предписал кръвни изследвания на гладно, не яжте и не пийте нищо друго освен вода 8-12 часа преди посещението си. Храната, кафето или алкохолът могат да изкривят показанията на кръвната ви захар, холестерола и кръвното ви налягане.

Пушенето и упражненията могат да повлияят на резултатите

Избягвайте пушенето 10–12 часа преди прегледа – това може да повлияе на нивата на холестерола и възпалението. Интензивните тренировки в деня преди изследванията също не се препоръчват, тъй като могат да променят резултатите и да причинят дехидратация.

Не пренебрегвайте симптомите

Преди посещението си, запишете всички нови симптоми или промени в това как се чувствате. Това помага на вашия лекар да оцени състоянието ви по-точно и да не пропусне важни подробности.

Не забравяйте лекарствата си

Информирайте Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, от лекарства с рецепта до витамини и хранителни добавки. Това помага да се избегнат опасни взаимодействия.

Дори малки детайли, като пиенето на достатъчно вода или насрочването на изследвания в точното време, могат значително да повлияят на резултатите ви.