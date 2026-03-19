Любопитно

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

19 март 2026, 06:45
Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания
П регледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви.

VeryWell Health обяснява какво не трябва да се прави преди преглед и лабораторни изследвания.

Забравихте документите си – загубено време

Преди преглед, не забравяйте да носите личната си карта, здравна застраховка, ако имате, резултатите от предишни изследвания и списък с вашите заболявания. Това помага да се избегнат ненужни забавяния.

Храна преди тестове

Ако Вашият лекар е предписал кръвни изследвания на гладно, не яжте и не пийте нищо друго освен вода 8-12 часа преди посещението си. Храната, кафето или алкохолът могат да изкривят показанията на кръвната ви захар, холестерола и кръвното ви налягане.

Пушенето и упражненията могат да повлияят на резултатите

Избягвайте пушенето 10–12 часа преди прегледа – това може да повлияе на нивата на холестерола и възпалението. Интензивните тренировки в деня преди изследванията също не се препоръчват, тъй като могат да променят резултатите и да причинят дехидратация.

Не пренебрегвайте симптомите

Преди посещението си, запишете всички нови симптоми или промени в това как се чувствате. Това помага на вашия лекар да оцени състоянието ви по-точно и да не пропусне важни подробности.

Не забравяйте лекарствата си

Информирайте Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, от лекарства с рецепта до витамини и хранителни добавки. Това помага да се избегнат опасни взаимодействия.

Дори малки детайли, като пиенето на достатъчно вода или насрочването на изследвания в точното време, могат значително да повлияят на резултатите ви.

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

19 март: „Шок и ужас“ и призракът на несъществуващи оръжия

19 март: „Шок и ужас" и призракът на несъществуващи оръжия

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

За първи път от началото на войната: „Хизбула" удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

България Преди 40 минути

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

България Преди 51 минути

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Свят Преди 9 часа

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Искат над 7 години затвор за сина на принцеса Мете Марит

Свят Преди 9 часа

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Свят Преди 10 часа

В Румъния увериха: Няма преки заплахи от Иран

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 10 часа

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Хърватия връща военното обучение и казармата

Свят Преди 10 часа

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Подозират Марта Кос, че е била част от тайната полиция УДБА

Свят Преди 11 часа

ЕНП поиска провеждането на извънредно заседание на комисията по външни работи в ЕП

Градски автобус прегази жена във Варна

Градски автобус прегази жена във Варна

България Преди 11 часа

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Свят Преди 12 часа

Лидерът на ГЕРБ присъства на официалната церемония за 50-ата годишнина от създаването на ЕНП

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Свят Преди 12 часа

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България Преди 12 часа

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Свят Преди 12 часа

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Разследват общински кмет за политически натиск

Разследват общински кмет за политически натиск

България Преди 13 часа

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

България Преди 13 часа

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България Преди 13 часа

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи

