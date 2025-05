"Пехотинецът на Путин" се срива – кой ще наследи Рамзан Кадиров

З дравословното състояние на чеченския лидер Рамзан Кадиров, който по-рано този месец изрази желание да подаде оставка, се влошава бързо, съобщиха източници и наблюдатели пред Al Jazeera .

(Във видеото: След слуховете за тежка болест Рамзан Кадиров пусна видео от фитнеса)

Но според тях руският президент Владимир Путин не желае Кадиров да бъде наследен от третия си син.

По-рано този месец 48-годишният Кадиров, който отдавна нарича себе си "пехотинец на Путин", заяви, че иска да се оттегли.

„Друг чеченски лидер ще има своя собствена инициатива, свое собствено виждане. Надявам се молбата ми да бъде подкрепена“, каза Кадиров пред прокремълското издание „Днес в Чечения“ преди срещата си с Путин на 7 май.

По време на срещата в кабинета на Путин Кадиров се похвали с 55 000 чеченски военнослужещи, които воюват в Украйна, и изреди списък с икономически постижения по време на своето управление в Чечения – регион с население от 1,5 милиона души.

Кадиров, известен като любител на бокса и вдигането на тежести, прочете думите си от карти с едър шрифт.

Нито той, нито Путин споменаха оставката. Кадиров внесе яснота по въпроса ден по-късно, като по навик възхвали Путин.

„Каквото и да кажа, колкото и настоятелно да моля, решението се взема само от един човек – нашия Върховен главнокомандващ“, написа Кадиров в "Телеграм". „Аз съм пехотинец. Ако има заповед – изпълнявам я.“

Двама чеченски източници, запознати с вътрешната работа на правителството на Кадиров, заявиха пред "Ал-Джазира", че въпреки привидно подчинителния тон, Кадиров е влязъл в разрив с Путин заради избора на наследник – третия си син Адам Кадиров, който навърши 17 години през ноември.

Източниците са пожелали анонимност, тъй като правозащитни организации са документирали сурови репресии срещу несъгласните в Чечения, включително преследване на критици на Кадиров и техни близки.

„Путин отказа Адам да бъде наследник“, казал единият от източниците.

През 2023 г. Рамзан публикува видео, за което се твърдеше, че показва сина му в следствен арест, където той напада руски мъж, изгорил копие от Корана.

Рамзан заяви, че се „гордее“ с Адам, като федерални разследващи уточниха, че той не може да бъде подведен под отговорност заради възрастта си.

Младият Кадиров вече е назначен на няколко официални поста, включително ръководител на Съвета за сигурност на Чечения.

Chechen leader Ramzan Kadyrov:



I call on all people who have committed shameful things in their lives and who are viewed with indignation by society, to participate in the war in Ukraine and become heroes in the eyes of everyone. pic.twitter.com/27X2Xj4mQy