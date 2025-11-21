Свят

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

21 ноември 2025, 16:50
Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски е внимателен да не критикува или да отхвърля американски проект за мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна – въпреки че то изглежда силно отразява много от исканията на Москва, пише BBC.

В четвъртък Белият дом отхвърли твърденията, че Украйна не е била включена в изготвянето на плана, който стана публичен след срещи между САЩ и Русия.

В нощното си обръщение Зеленски заяви, че Украйна има нужда от мир и ще участва в дипломация, без да прави прибързани изявления. Той каза, че страната е „готова за конструктивна, честна и ефективна работа“.

Но има сериозно безпокойство заради някои от предложените условия, включително отстъпване на целия регион Донбас, намаляване на размера на украинската армия и забрана за присъствие на международни войски в страната – отстъпки, които Украйна нееднократно е отхвърляла.

Украинският депутат Ярослав Юрчишин каза пред Kyiv Independent, че Вашингтон иска „бърз мир за сметка на едната страна, която смятат за по-слабата“.

Последните събития може допълнително да са отслабили позицията на Украйна. Русия е постигнала нови пробиви в източната част на страната. Далекобойните удари на Москва срещу украинската електропреносна мрежа оставиха по-голямата част от страната с прекъсвания на тока. Обвиненията за сериозна корупция в украинското правителство също доведоха до политически разногласия и отклониха вниманието от войната.

Всички тези проблеми е невъзможно да бъдат пренебрегнати както във Вашингтон, така и в Москва.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че мирът ще изисква трудни решения и от двете страни. Проектът, публикуван в медиите, включва обещание за „надеждни гаранции за сигурността“ на Украйна.

Смята се, че планът предлага част от замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване на Украйна. Докато проектът изключва членството на Украйна в НАТО, той оставя отворена възможността за присъединяване към Европейския съюз.

Изглежда Европа е имала минимална роля в изготвянето на този план. В него няма споменаване за усилията, водени от Обединеното кралство и Франция, за формиране на международна сила за гаранции в Украйна при евентуално прекратяване на огъня. Проектът изрично забранява присъствието на чужди войски.

Европа иска гласът ѝ да бъде чут. Натискът от европейските съюзници може все пак да помогне на Зеленски да промени някои от предложенията.

Но може да няма много време. Американските официални лица, които представят плана, одобрен от президента Доналд Тръмп, работят по стегнат график – седмици, а не месеци. Очаква се скоро да пътуват до Москва.

Всякаква надежда да се поставят руският президент Владимир Путин и Зеленски в една стая за преговори изглежда е изоставена.

Тръмп, който често е твърдял, че може бързо да сложи край на войната, изглежда губи търпение. Той просто иска двете страни да подпишат сделка.

Война в Украйна Мирен план Володимир Зеленски САЩ Русия Донбас Доналд Тръмп Гаранции за сигурност Дипломация Териториални отстъпки
Последвайте ни

По темата

На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Ужас в Канада: Мечка гризли нападна 11 ученици, двама души се борят за живота си

Ужас в Канада: Мечка гризли нападна 11 ученици, двама души се борят за живота си

Водещата Анна-Мария Конова стана майка на момиченце

Водещата Анна-Мария Конова стана майка на момиченце

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

pariteni.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Италия под снежна обвивка (СНИМКИ)</p>

Италия под снежна обвивка

Свят Преди 34 минути

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

<p>&quot;Няма да влезем в тези два капана&quot;</p>

Кая Калас: Надявам се да няма решение за отлагане на санкциите на САЩ срещу Русия

Свят Преди 47 минути

По нейните думи всички искат мир, но той няма да бъде траен

<p>След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава &quot;Дневникът на един затворник&quot;</p>

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Свят Преди 1 час

"Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише бившият президент

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Свят Преди 1 час

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато САЩ значително съкрати средствата за международни медии

<p>Вучич е разследван за &quot;снайпер туризъм&quot; в Сараево</p>

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево

Свят Преди 2 часа

В жалбата се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Свят Преди 2 часа

Москва обяви, че руските сили са превзели няколко селища в Донецка област

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Свят Преди 2 часа

Продължава издирването на оцелели в развалините на сградата, ударена от крилата ракета

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

Свят Преди 2 часа

Хуманитарният сектор е изправен пред недостиг на средства, тъй като страните, които предоставят финансови средства, пренасочват вниманието си към отбраната

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Свят Преди 2 часа

Te са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир

<p>Принцеса&nbsp;Даяна се &quot;завърна&quot; в Париж</p>

28 години по-късно: Принцеса Даяна получи фигура в музея "Гревен", датата и тоалетът не са случайност

Свят Преди 2 часа

Години след трагичната ѝ смърт в Париж, принцеса Даяна най-сетне получи своята восъчна фигура в музея „Гревен“

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

България Преди 2 часа

Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства

Минувач наблюдава дима, издигащ се след катастрофата с индийнски изтребител по време на авиошоу в Дубай, 21 ноември 2025 г.

Индийски изтребител се разби в Дубай, пилот загина

Свят Преди 2 часа

Индийските ВВС потвърдиха смъртта на пилота

<p>Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на НС</p>

Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

България Преди 3 часа

Статуята беше официално открита от председателя на Инициативния комитет за изграждане на паметника и председател на Сметната палата Димитър Главчев

Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Любопитно Преди 3 часа

Изпълнителката е опитала да остане незабележима, скривайки се зад слънчеви очила и бял дантелен шал

<p>Домашен ужас в София - син душил майка си, заканил ѝ се с убийство</p>

Домашен ужас в София - 19-годишен душил майка си и ѝ се заканил с убийство

България Преди 3 часа

Младежът е обвинен за телесна повреда и закана за убийство в условията на домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Емоционалната изневяра брои ли се? Как Доли Партън едва не съсипва 50-годишен брак

Edna.bg

Джейн Фонда: Мислех, че ще умра млада – от наркотици и самота

Edna.bg

Гласувай за Играч на мача Берое - Спартак Варна

Gong.bg

Бодуров: Не се знае дали Пирин ще го има след Нова година

Gong.bg

Полезни съвети за еврото: Не подписвайте никакви анекси към текущи договори

Nova.bg

София започва мащабно озеленяване за 5,7 млн. лв.

Nova.bg