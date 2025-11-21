Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

У краинският президент Володимир Зеленски е внимателен да не критикува или да отхвърля американски проект за мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна – въпреки че то изглежда силно отразява много от исканията на Москва, пише BBC .

В четвъртък Белият дом отхвърли твърденията, че Украйна не е била включена в изготвянето на плана, който стана публичен след срещи между САЩ и Русия.

В нощното си обръщение Зеленски заяви, че Украйна има нужда от мир и ще участва в дипломация, без да прави прибързани изявления. Той каза, че страната е „готова за конструктивна, честна и ефективна работа“.

Но има сериозно безпокойство заради някои от предложените условия, включително отстъпване на целия регион Донбас, намаляване на размера на украинската армия и забрана за присъствие на международни войски в страната – отстъпки, които Украйна нееднократно е отхвърляла.

Украинският депутат Ярослав Юрчишин каза пред Kyiv Independent, че Вашингтон иска „бърз мир за сметка на едната страна, която смятат за по-слабата“.

Последните събития може допълнително да са отслабили позицията на Украйна. Русия е постигнала нови пробиви в източната част на страната. Далекобойните удари на Москва срещу украинската електропреносна мрежа оставиха по-голямата част от страната с прекъсвания на тока. Обвиненията за сериозна корупция в украинското правителство също доведоха до политически разногласия и отклониха вниманието от войната.

Всички тези проблеми е невъзможно да бъдат пренебрегнати както във Вашингтон, така и в Москва.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че мирът ще изисква трудни решения и от двете страни. Проектът, публикуван в медиите, включва обещание за „надеждни гаранции за сигурността“ на Украйна.

Смята се, че планът предлага част от замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване на Украйна. Докато проектът изключва членството на Украйна в НАТО, той оставя отворена възможността за присъединяване към Европейския съюз.

Изглежда Европа е имала минимална роля в изготвянето на този план. В него няма споменаване за усилията, водени от Обединеното кралство и Франция, за формиране на международна сила за гаранции в Украйна при евентуално прекратяване на огъня. Проектът изрично забранява присъствието на чужди войски.

Европа иска гласът ѝ да бъде чут. Натискът от европейските съюзници може все пак да помогне на Зеленски да промени някои от предложенията.

Но може да няма много време. Американските официални лица, които представят плана, одобрен от президента Доналд Тръмп, работят по стегнат график – седмици, а не месеци. Очаква се скоро да пътуват до Москва.

Всякаква надежда да се поставят руският президент Владимир Путин и Зеленски в една стая за преговори изглежда е изоставена.

Тръмп, който често е твърдял, че може бързо да сложи край на войната, изглежда губи търпение. Той просто иска двете страни да подпишат сделка.