Свят

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

21 ноември 2025, 18:00
Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост
Източник: БТА

П апа Лъв XIV поправи технически проблем в закон, предизвикал полемика, след като папа Франциск назначи първата жена на поста главен секретар на Губернаторството на Ватикана. Понтификът измени закона от 2023 г., за да премахне правило, според което ръководителят на администрацията на светия престол трябва задължително да е кардинал, предаде Асошиейтед прес.

През февруари предишният папа Франциск назначи 56-годишната италианска монахиня Рафаела Петрини за главен секретар на Губернаторството. Това назначение беше част от тенденцията при папа Франциск за издигане на жени на висши ръководни постове във Ватикана.

Но назначението веднага създаде технически и правни проблеми, които не съществуваха преди, тъй като всички предшественици на Петрини бяха кардинали.

Така например Петрини не беше поканена да представи доклада за икономическото състояние на Ватикана на закритите заседания на кардиналите през пролетта, предшестващи майския конклав, който избра Лъв.

С промяната, която позволява на лице, което не е кардинал, да бъде главен секретар на Губернаторството, може да се приеме, че назначението на Петрини няма да е единственото. Папата заяви, че управлението на територията е форма на служене и отговорност, която трябва да характеризира общението в рамките на църковната йерархия.

И жени вече ще могат да заемат ръководни постове във Ватикана

„Тази форма на споделена отговорност прави уместно консолидирането на някои решения, разработени досега в отговор на нуждите на управлението, които се оказват все по-сложни и належащи“, пише Лео.

Службата на Петрини отговаря за основните източници на приходи, финансиращи хазната на Светия престол, включително музеите на Ватикана, но също така управлява инфраструктурата, телекомуникациите и здравеопазването за града-държава. Губернаторството на града държава Ватикан, което тя ръководи, отговаря за одобряването на законите, управляващи територията, и за одобряването на годишните бюджети и отчети.

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже. Макар при управлението на папа Франциск да бе отбелязан напредък по отношение на назначенията на жени на висши управленски постове във Ватикана, тогава нямаше движение или признаци, че изцяло мъжката йерархия ще промени правилата, забраняващи жени да бъдат свещеници.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Папа Лъв XIV Папа Франциск Ватикан Жени на ръководни постове Рафаела Петрини Законодателни промени Губернаторство на Ватикана Администрация на Ватикана Кардинали Финанси на Ватикана
Последвайте ни

По темата

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Олаф Шолц даде показания по разследване за

Олаф Шолц даде показания по разследване за "Северен поток 2"

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

pariteni.bg
Разходи по автомобила и как да си ги позволим

Разходи по автомобила и как да си ги позволим

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Италия под снежна обвивка (СНИМКИ)</p>

Италия под снежна обвивка

Свят Преди 2 часа

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

<p>&quot;Няма да влезем в тези два капана&quot;</p>

Кая Калас: Надявам се да няма решение за отлагане на санкциите на САЩ срещу Русия

Свят Преди 2 часа

По нейните думи всички искат мир, но той няма да бъде траен

Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

Свят Преди 3 часа

Полицаите използвали електрошокови устройства

<p>След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава &quot;Дневникът на един затворник&quot;</p>

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Свят Преди 3 часа

"Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише бившият президент

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Свят Преди 3 часа

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато САЩ значително съкрати средствата за международни медии

<p>Вучич е разследван за &quot;снайпер туризъм&quot; в Сараево</p>

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево

Свят Преди 3 часа

В жалбата се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Свят Преди 3 часа

Москва обяви, че руските сили са превзели няколко селища в Донецка област

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Свят Преди 3 часа

Продължава издирването на оцелели в развалините на сградата, ударена от крилата ракета

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

Свят Преди 4 часа

Хуманитарният сектор е изправен пред недостиг на средства, тъй като страните, които предоставят финансови средства, пренасочват вниманието си към отбраната

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Свят Преди 4 часа

Te са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир

<p>Принцеса&nbsp;Даяна се &quot;завърна&quot; в Париж</p>

28 години по-късно: Принцеса Даяна получи фигура в музея "Гревен", датата и тоалетът не са случайност

Свят Преди 4 часа

Години след трагичната ѝ смърт в Париж, принцеса Даяна най-сетне получи своята восъчна фигура в музея „Гревен“

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

България Преди 4 часа

Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства

Минувач наблюдава дима, издигащ се след катастрофата с индийнски изтребител по време на авиошоу в Дубай, 21 ноември 2025 г.

Индийски изтребител се разби в Дубай, пилот загина

Свят Преди 4 часа

Индийските ВВС потвърдиха смъртта на пилота

<p>Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на НС</p>

Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

България Преди 4 часа

Статуята беше официално открита от председателя на Инициативния комитет за изграждане на паметника и председател на Сметната палата Димитър Главчев

Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Любопитно Преди 4 часа

Изпълнителката е опитала да остане незабележима, скривайки се зад слънчеви очила и бял дантелен шал

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Заземена храна - коя е тя и защо е важно да я ядем?

Edna.bg

Емоционалната изневяра брои ли се? Как Доли Партън едва не съсипва 50-годишен брак

Edna.bg

Обрат по делото за корупция срещу наш олимпийски шампион

Gong.bg

Лудогорец обяви новия треньор

Gong.bg

Зеленски: Няма да предам националните интереси на страната

Nova.bg

Приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

Nova.bg