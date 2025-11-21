Свят

Скандал минути преди финала на "Мис Вселена": "Мис Палестина" с таен брак и дете от сина на осъден терорист

Надийн Аюб се е омъжила за сина на най-търсения затворник на „Хамас“ – Марван Баргути – и дори е кръстила детето си на него

21 ноември 2025, 11:45
П ървата участничка, представяща Палестина на конкурса „Мис Вселена“, се е омъжила за сина на най-търсения затворник на „Хамас“ – Марван Баргути – и дори е кръстила дете на негово име, съобщава The Post.

(Във видеото си припомнете: „Мис Ямайка” падна от сцената на „Мис Вселена”, откараха я в болница)

Надийн Аюб – която твърди, че е 27-годишна гражданка на САЩ и Канада, живееща в Дубай – тази седмица се състезава, за да представлява Палестина, територия, която САЩ и Израел не признават за суверенна държава.

Докато преминава през предварителните кръгове преди конкурса за красота, Аюб до голяма степен е пазила личния си живот в тайна – до този момент.

Скрийншотове от стари публикации и постове в социалните мрежи, предоставени на „The Post“, показват, че тя е положила усилия да скрие факта, че е била омъжена за Шараф Баргути – син на скандалния лидер от „Фатах“, излежаващ пет доживотни присъди в Израел за организиране на терористични атаки, при които загиват петима души през 2001 и 2002 г.

Името на осъдения убиец отново нашумя миналия месец, когато „Хамас“ поиска освобождаването му в преговорите за размяна на заложници – искане, което Израел категорично отхвърли, посочвайки ролята му в Първата интифада, лидерството му във Втората, присъдите за убийства, свързани с тероризъм, и основаването на Бригадите на мъчениците на Ал-Акса на Западния бряг.

  • Таен живот

Публикации в социалните мрежи показват, че Аюб се е омъжила за Шараф Баргути през 2016 г., а три години по-късно е родила син на име Марван – очевидно в чест на осъдения терорист. Не е ясно дали двойката все още е женена. Роднина, потърсен за коментар, потвърждава пред „The Post“, че брак е имало, но отказва да коментира настоящето им положение.

Снимки, прегледани от „The Post“, показват Аюб в интимни моменти със съпруга ѝ, както и на кадри с Фадва – съпругата на Марван Баргути и влиятелна фигура във „Фатах“. Тя се появява и в снимки, публикувани от палестинския сайт Panet.il, заедно с Фадва и други членове на клана Баргути. „The Post“ е прегледал и разговори със запознати лица, които твърдят, че са присъствали на сватбата.

Не е ясно дали Аюб поддържа връзка с детето, тъй като почти всички следи от отношенията ѝ със семейството са старателно изтрити от интернет.

В изтрити вече акаунти в Instagram – @nadeenayo и @nadeenayfitness – Аюб е споделяла моменти от семейния си живот, включително „изненада с цветя от бъдещия ми младоженец“, като е тагвала профила на Шараф.

Самоопределяща се като фитнес инструктор, Аюб е водила тренировки във фитнес центъра IQ Fitness в Рамала – собственост на Касам Баргути, друг син на осъдения лидер, който също е бил в израелски затвор, преди да бъде оправдан по обвинения за засада и четири опита за убийство.

На страниците на залата има множество снимки на Аюб, като поне една публикация я нарича „Надин Баргути“. Настоящият ѝ потвърден профил – @nadeen.m.ayoub, свързан с титлата „Мис Палестина“ – до миналата седмица следваше една от старите ѝ частни страници, но след като „The Post“ изпрати запитване, това е било променено.

Не всичко обаче е изчезнало. В публикация от 2016 г., която все още е публична, сестра ѝ Зина пише: „Поздравления за Надийн Аюб за брака, обичам те“.

В друга видима публикация от 30 октомври 2019 г. член на семейство Баргути публикува снимка на бебе на име „Марван Шараф Марван Ал-Баргути“, като тагва Аюб и Шараф. Потърсен за коментар, той отрича да знае подробности за личния ѝ живот: „Това е семеен въпрос и нямам право да отговарям.“

Коментар под публикацията гласи: „Нека бъде отгледан с вашето достойнство, скъпи мои, и дано бъде като г-н Марван Велики.“

Множество коментари от 2019 г., публикувани от членове на фамилията, също потвърждават връзката.

  • Спорът около титлата

Пътят на Аюб до сцената на „Мис Вселена“ поражда не по-малко въпроси от семейните ѝ връзки.

Самопровъзгласилата се „Мис Палестина“ никога не е печелила – и вероятно не е участвала – в официален квалификационен конкурс. „The Post“ не намира записи за състезание „Мис Палестина“, за други участнички или начин за регистрация.

Аюб ръководи базираната в Дубай организация „Мис Палестина“ – същата, която я коронясва. По правилата на „Мис Вселена“ частни лица могат да закупят правата за национален конкурс и да създадат титла, свързана с дадена държава.

Аюб вече е участвала в конкурса „Мис Земя“ през 2022 г., но твърди, че е отложила плановете си за „Мис Вселена“ след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., казва тя пред The National. Въпреки това по онова време правилата на двата конкурса категорично забраняват участието на омъжени жени или жени с деца – а Аюб е била и двете. Ограничението в „Мис Вселена“ е премахнато едва през 2023 г.

Също така участието ѝ в конкурса за бански костюми привлича внимание заради несъответствията.

Тази седмица Аюб привлече публичност, защото избра да се появи с „буркини“ – изцяло покриващ бански костюм, отговарящ на ислямските норми. Но през 2022 г. тя дефилира в конкурса „Мис Земя“ с тюркоазен бански и високи токчета, а на други снимки от същата година носи ярколилав бикини и жълт бански, задължителен за всички участнички тогава.

Въпреки несъответствията Аюб завършва като втора подгласничка, печелейки титлата „Мис Земя – Вода“. Представители на конкурса не отговарят на запитвания на „The Post“.

В интервю през 2022 г. Аюб казва в YouTube: „Имахме конкурса за красота „Мис Палестина“ и аз спечелих титлата… Нямаше друга „Мис Палестина“ от 2022 г. насам поради геноцида…“.

Твърдението ѝ за „геноцид“ в Газа предизвиква възмущение в Израел. Самото ѝ участие в конкурса също буди спорове – никога досега не е имало „Мис Палестина“, а титлата се появява след масови пропалестински протести след атаката на „Хамас“ на 7 октомври.

Критиците твърдят, че Палестина, като политически спорен регион, „не съществува“ като държава и не бива да бъде представяна на световната сцена.

Министърът по въпросите на диаспората на Израел Амихай Чикли казва пред „The Post“: „Честно казано, не ме интересува Баргути или госпожица Баргути. Няма палестинска държава; няма да има палестинска държава.“

Рут Васерман Ланде – израелски анализатор и бивш депутат – смята, че участието на Аюб е част от по-широка тактика: „Това вече е политическо изявление… проникване на ислямистки идеи в либералната култура.“

  • Скандал с несанкционирано видео

Предварителният етап на конкурса също поражда напрежение, след като Аюб публикува неразрешено видео, на което изглежда, че "Мис Израел" Мелани Шираз я гледа гневно. Клипът бе разпространен от Бела Хадид. Съпоставка с официалния запис обаче показва, че "Мис Израел" стои далеч зад "Мис Палестина", а погледът е погрешно интерпретиран.

Шираз коментира: „Тази платформа е предназначена да овласти жените… Използването ѝ за унижаване на жени… подкопава това, което представляваме.“

  • Терор или политика?

Израелските власти се опасяват, че евентуално освобождаване на Марван Баргути може да повтори случая със Синвар – лидерът на „Хамас“, освободен при размяна на затворници през 2011 г.

Докато Бригадите на Ал-Акса са определени като терористична организация от Израел, САЩ, ЕС, Канада, Япония и Нова Зеландия, пропалестинските среди възприемат Баргути като политически лидер.

Той става световно известен след гладна стачка на близо 900 затворници, докато израелските власти не публикуват видео как тайно се храни в килията си. Поддръжниците му наричат видеото фалшификат. В пропалестински медии той често е наричан „палестинският Мандела“.

Семейството му дори пише писмо до Доналд Тръмп – бивш собственик на организацията „Мис Вселена“ – с призив да бъде освободен: „Помогнете за освобождаването на Марван Баргути…“.

Аюб не коментира дали подкрепя своя свекър, но признава пред The National, че участва с политическа платформа: „‘Мис Вселена’ е огромна платформа… Никой не бива да мълчи за несправедливостта…“.

Във вторник тя разкри националния си костюм – изобразяващ джамията „Ал Акса“, централна точка в израелско-палестинския конфликт и съименник на бойната бригада на Баргути. Костюмът включва и църквата „Гроб Господен“, символизирайки „нашето съвместно съществуване“. В изображението обаче липсва Западната стена – свещено място за евреите.

Аюб, организациите „Мис Палестина“, „Мис Вселена“, „Мис Земя“, Фадва Баргути, членове на семейството и израелското посолство не отговарят на запитванията за коментар.

Мис Палестина Мис Вселена Надийн Аюб Марван Баргути Палестински конфликт Хамас Израел
