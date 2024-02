Кадиров: Нов квартал в Грозни ще бъде кръстен на Владимир Путин

Н ов квартал в Грозни ще бъде кръстен на руския президент Владимир Путин. Това съобщи ръководителят на Чечения Рамзан Кадиров. На 15 февруари, той се запозна с напредъка на работата в централната част на града.

"Тук се извършват мащабни строителни работи, след завършването на които ще се появи нов квартал. Той ще носи името на нашия национален лидер, най-видната политическа фигура на нашето време- руският президент Владимир Путин", написа г-н Кадиров в Telegram.

And here is an average russian neighborhood, take a look at this video that wasn't carefully picked by yandex 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/7kwRARG4l5