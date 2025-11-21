Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Г ермания планира да третира в наказателните производства използването на наркотични вещества по време на срещи за дрогирането на жени, за да бъдат изнасилени, като употреба на оръжие, предаде Ройтерс.

Тази стъпка е част от по-широки мерки за гарантиране на справедливост на жертвите на домашно насилие и сексуално посегателство, заяви днес министърът на вътрешните работи Александър Добринт.

„Класифицираме прибягването до наркотици с цел изнасилване - нещо, които все по-често се случва - като използване на оръжие. Това създава основа за значително по-строги наказания“, каза той.

Шокираща статистика: Бум на домашното насилие в Германия

„Ние сме ангажирани с ясни правила и последователното им прилагане: Жените трябва да се чувстват сигурни и да трябва да могат да се движат свободно навсякъде“, каза Добринт на пресконференция.

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г., което е увеличение с 2,1% спрямо предходната година. От тях близо 36% са били жертва на изнасилване и сексуално посегателство.

Парламентарните дебати по законопроект, призоваващ за задължителна минимална присъда от пет години затвор за употреба на наркотици по време на среща с цел изнасилване беше отложен миналия месец.

Рекордно много случаи на домашно насилие

Като част от този ангажимент за защита на жените, германското правителство също така засили фокуса си върху домашното насилие, което засяга най-вече жени, каза Добринт.

Миналата година полицията регистрира 266 000 жертви на домашно насилие, което е рекорден брой. Това са 3,8% повече случаи спрямо предходната година. Началникът на федералната криминална полиция Холгер Мюнх обаче посочи, че има голям брой нерегистрирани случаи.

„Трябва да работим, за да гарантираме, че повече жертви намират смелост да съобщават за престъпления, за да подобрим защитата и подкрепата за тях“, каза той по време на същата пресконференция.

В Германия разследват случаи с "наркотика на изнасилвача"

Въпреки че в Германия няма единно федерално определение за убийство на жена, заради пола ѝ, близо 1200 жени и момичета са регистрирани като жертви на убийство или опит за убийство през 2024 г., което е лек спад спрямо предходната година.

Тази седмица германското правителство одобри законопроект, позволяващ използването на електронни гривни за глезени за проследяване на извършителите на домашно насилие. Жертвите могат също да поискат отделно устройство, което да ги предупреждава, когато извършителят е наблизо.

Добринт заяви, че правителството е осигурило и финансиране за разработване и използване на национално равнище на приложение, което позволява на жертвите на домашно насилие тайно да документират инциденти, които да бъдат използвани по-късно в съда.