Ужас в Канада: Мечка гризли нападна 11 ученици, двама души се борят за живота си

Един от учителите героично се е опитал да спре мечката и е сред тежко ранените

21 ноември 2025, 16:30
Източник: ThinkStock/Getty Images

Е динадесет ученици и учители бяха ранени, след като мечка гризли ги атакува по време на училищна разходка в Канада, като един от преподавателите е в критично състояние след опит да защити децата. Животното все още е на свобода, предаде The Mirror

Децата са се разхождали в Бела Кула, Британска Колумбия, Канада, когато голямата мечка внезапно се появила. Четирима души са настанени в болница в тежко състояние, като двама от тях се борят за живота си. Спешните служби съобщиха, че на още седем души е оказана помощ на мястото на нападението в населеното място, намиращо се на около 700 км северозападно от Ванкувър. Сигналът е подаден малко преди 14:00 часа в четвъртък, 20 ноември.

Вероника Шунер разказва, че нейният 10-годишен син Алварес е бил в групата от 4-ти и 5-ти клас, който е бил нападнат по време на разходка, и е бил толкова близо до животното, че „дори е усетил козината му“. Тя добави: „Той бягаше, за да спаси живота си.“

Един от учителите героично се е опитал да спре мечката и е сред тежко ранените. Шунер разказа как учителят „е поел основния удар“ от агресивното животно.

Пред „The Canadian Press“ тя сподели, че синът ѝ Алварес е „травматизиран“ от нападението, при което са пострадали негови приятели, като три от децата са сред тези с тежки наранявания. Засега властите в Канада не са оповестили имената и възрастта на жертвите.

„Той каза, че мечката е минала толкова близо до него, но е преследвала някой друг“, каза Шунер, допълвайки, че Алварес е в шок от случилото се.

„Всички в училището бяха в шок. Много хора плачеха, а аз... не знам, просто исках да видя сина си, грабнах го и го заведох у дома.“

Нацията Нуксалк, правителството на коренното население в Бела Кула, съобщи, че мечката все още е на свобода. В изявление към общността във Facebook се казва: „В района има агресивна мечка. НЕ Я ТЪРСЕТЕ.“

„Разбираемо е, ако се чувствате стресирани и уплашени. В Младежкия център е осигурена подкрепа. Моля, присъединете се към нас за храна, утеха и подкрепа от общността. Моля, не ходете пеша до там – ако имате нужда от транспорт, свържете се с Шанти Талио-Милтън или Коул Санки.“

„В противен случай, ако не сте в болницата или в младежкия център, ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ, не тръгвайте по никакви пътеки. Ако трябва да отидете някъде, моля, пътувайте с кола.“

Училището „Аквалкта“, управлявано от нацията Нуксалк в Бела Кула, съобщи, че инцидентът е засегнал членове на тяхната общност. Оттам обявиха, че училището ще бъде затворено в петък поради „инцидента с мечката“. В изявлението се казва: „Трудно е да се намерят думи в този много тежък момент. Толкова сме благодарни на нашия екип и на нашите ученици.“

Говорителят на Спешна медицинска помощ Брайън Туейтс заяви, че нападението е станало на пътека близо до магистрала 20 и на място са се отзовали две линейки и парамедик.

„Парамедиците оказаха спешна медицинска помощ на четирима пациенти и ги транспортираха до болница. Двама от пациентите бяха в критично състояние, а двама – в тежко“, каза той.

Местната власт, Регионален окръг „Централен бряг“, изказа своите съболезнования на общността, като председателят Джейми Кенеди заяви:

„От името на Регионалния окръг „Централен бряг“ и на управителния съвет бих искала да изпратя сърдечна подкрепа на нацията Нуксалк и на всички, засегнати от нападението на мечката, което се случи този следобед. Всички сме съкрушени, докато се опитваме да осъзнаем мащаба на атаката и да осмислим случилото се. На всички, които успяха да помогнат по някакъв начин, бихме искали да изкажем благодарността си за предоставената незабавна подкрепа.“

Източник: The Mirror    
Нападение на мечка гризли Ученици Учители Ранени Бела Кула Канада Агресивна мечка Нация Нуксалк Извънредна ситуация Затворено училище
Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
