Олаф Шолц даде показания по разследване за "Северен поток 2"

Б ившият германски канцлер Олаф Шолц даде показания по разследване за изграждането на газопровода „Северен поток 2“ под Балтийско море, предаде ДПА.

Спорният тръбопровод беше предназначен за пренос на руски газ до Германия, но не беше пуснат в експлоатация поради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Шолц заяви пред парламентарна разследваща комисия в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, че отдавна е водил кампания за това Германия да се освободи от енергийната си зависимост от Русия чрез изграждане на терминали за втечнен природен газ (ВПГ).

„Никога не съм разбирал защо Германия, за разлика от много други страни, като Белгия, не е изградила инфраструктура за ВПГ в допълнение към тръбопроводната инфраструктура“, каза той.

След като беше финансов министър и вицеканцлер при управлението на Ангела Меркел от 2018 г., Шолц стана канцлер през декември 2021 г.

Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин

„Северен поток 2“ беше построен в годините, в които той беше в управлението, въпреки противопоставянето на Украйна, Полша, Съединените щати и други страни.

Разследването има за задача да изясни дали Русия е оказала влияние върху създаването на фондация, която е помогнала за завършването на проекта за тръбопровода през 2021 г., въпреки заплахата на САЩ от санкции срещи компаниите участнички.

Im U-Ausschuss zu Schwesigs Nord-Stream-Konstrukt zeigt sich Scholz ungewohnt redselig https://t.co/8Z2jd2ANze pic.twitter.com/2ANYGO1fY2 — WELT (@welt) November 21, 2025

Шолц заяви, че е бил информиран за създаването на фондацията от правителството на провинция Мекленбург-Предна Померания, но че федералното правителство е имало слабо участие в проекта.

Шолц обаче написал, както заяви самият той, писмо до бившия министър на финансите на САЩ Стивън Мнучин, за да настоява Германия да избегне санкции.

Германия спира проекта "Северен поток 2"

Както „Северен поток 2“, така и „Северен поток 1“, друг тръбопровод, построен 10 години по-рано, в момента не работят, след като бяха сериозно повредени от експлозии през септември 2022 г.

Шолц не е първият бивш канцлер, който дава показания по разследването в Шверин. В своите предшественикът на Меркел Герхард Шрьодер определи тръбопроводите като жизненоважни за осигуряването на евтин газ за Германия.

Зигмар Габриел, който беше министър на икономиката и енергетиката между 2013 и началото на 2017 г., а впоследствие и министър на вътрешните работи до 2018 г., призна грешки в подхода си към Русия.

Габриел определи провала да разпознае намеренията на руския президент Владимир Путин като „една от най-големите си грешки в германската външна политика“ като министър.

Разследването има за цел да приключи до регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания догодина.