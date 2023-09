ИИВ: Слуховете за влошеното здраве на Кадиров би било сериозен удар по режима на Путин

З агрижеността за здравето на Рамзан Кадиров подчертава зависимостта на руския диктатор Владимир Путин от Кадиров за запазване на стабилността в Чечня, заяви Институтът за изследване на войната (ИИВ) в ежедневния си доклад.

След спекулации, че е в кома: Кадиров се появи в две видеа

Украинското Главно разузнавателно управление (ГРУ) съобщи на 15 септември, че Кадиров е в кома, което породи слухове за сериозни опасения за здравето му. Кадиров обаче опроверга слуховете за здравословното си състояние във видеоклип, публикуван на 17 септември.

Украинското разузнаване: Кадиров е в много тежко състояние

ИИВ посочва, че дестабилизирането на управлението на Кадиров в Чечня би било сериозен удар по режима на Путин, отчасти поради това "колко централно значение за ранната популярност на Путин в Русия имаше установяването на стабилност в Чечня чрез брутална и кървава война".

Руските официални лица, включително Кадиров, може да се опасяват, че продължаващите слухове за здравословното му състояние ще се отразят на дългосрочната стабилност на контрола му над Чечня.

