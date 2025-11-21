Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

М ъж беше застрелян на летището в Сейнт Луис, след като извадил нож срещу полицейски служители, предаде Асошиейтед прес.
По думите на говорителката на полицията на окръг Сейнт Луис, Вира Клей, инцидентът е станал около 1 ч. през нощта (местно време). Полицаи на международното летище "Ламбърт" забелязали мъж в зона, в която не трябвало да се намира и която отказал да напусне.
Когато служителите се опитали да го отведат, той извадил нож. Полицаите използвали електрошокови устройства, но мъжът продължил да се приближава към тях. Тогава един от служителите го е застрелял.