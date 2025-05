Звезда от OnlyFans влезе в болница след секс маратон с 583 мъже

З вездата от австралийското предаване „OnlyFans“ Ани Найт разкри как се чувства тялото ѝ, след като участва в екстремно сексуално предизвикателство, по време на което е правила секс с 583 мъже в рамките на шест часа.

В интервю за Us Weekly, дадено късно вечерта във вторник, 20 май – само два дни след събитието в неделя, 18 май – 28-годишната Найт сподели, че е получила силно кървене, което е наложило кръвни изследвания и допълнителни медицински прегледи.

„Не се чувствам особено добре, кървя доста след предизвикателството“, каза Найт пред Us, като допълни, че страда от ендометриоза. „Беше доста сухо там долу и си направих малък разрез“, обясни тя.

Ани не е сигурна дали кървенето е предизвикано от физическото натоварване по време на събитието или е резултат от нейното хронично състояние. По данни на клиника „Майо“, ендометриозата е състояние, при което „тъкан, подобна на вътрешната лигавица на матката, расте извън нея“.

Живеещата в Голд Коуст, Куинсланд, Найт публикува в своите Instagram Stories снимка от болницата, заснета шест часа преди интервюто. На кадъра тя е облечена в синя болнична престилка и гледа сериозно към камерата. „Предполагам, че 583 мъже на ден не са толкова полезни за тялото ви“, гласи надписът към историята.

Въпреки болката, Ани заяви пред Us, че е решена да се възстанови бързо и да се върне към обичайната си форма. „Ще се оправя, но в момента е доста болезнено и неприятно“, сподели тя.

По-рано същия ден, в отделно интервю, Найт призна, че е била „шокирана колко лесно“ ѝ е било да премине през предизвикателството. „Да го направиш с 583 души за един ден е много, така че се притеснявах, че ще ми е трудно, защото досега най-многото, което съм правила, беше 24“, разкри тя.

Найт е получила 2000 заявки за участие в събитието, като е помолила всички участници да използват презервативи. Надявала се е да се включат около 200 души, но когато броят им се е удвоил, тя е била „абсолютно развълнувана“.

В първото си интервю за Us, Ани подчертава, че не позволява на негативните коментари относно сексуалния ѝ живот да я тревожат. „Хората се втрещяват от това. В крайна сметка тези мъже просто искат да правят секс. Боже, не дай си мъж да прави секс. А аз предлагам тази услуга безплатно“, казва тя. „Наистина ме разстройва, когато хората нападат мъжете и са толкова жестоки с тях. Чувствам се защитнически настроена и наистина ме боли, когато виждам негативни коментари към тях.“

