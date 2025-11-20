Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Б елият дом публично застана зад Доналд Тръмп, след като американският президент нарече репортерка „прасенце“ по време на разговор с журналисти на борда на „Еър Форс Едно“.

В изявление, разпространено на 19 ноември, официален представител на Белия дом защити коментара на Тръмп към кореспондентката на Bloomberg Катрин Луси, заявявайки: „Тази репортерка се държа неподобаващо и непрофесионално спрямо своите колеги в самолета. Ако умееш да атакуваш, трябва да умееш и да понасяш.“

Официалният представител не даде разяснения какво точно в поведението на Луси е било сметнато за „неподходящо“, пише People .

Инцидентът се случи на 14 ноември, когато Тръмп се обърна към журналисти и Луси го попита за т.нар. „досиета на Епстийн“. Президентът, който вече два пъти е променял позицията си относно публичното им оповестяване, се дистанцира от Джефри Епстийн и заяви, че двамата „са имали много лоши отношения в продължение на години“. Той насочи разговора към връзките на Епстийн с други влиятелни личности, включително бившия президент Бил Клинтън.

Когато Луси опита да зададе уточняващ въпрос – „Сър, ако няма нищо инкриминиращо в тези файлове…“ – Тръмп я прекъсна рязко с думите: „Тихо. Тихо, прасенце“, след което продължи да отговаря на други журналисти.

От Bloomberg News коментираха за The Guardian, че репортерите им „изпълняват важна обществена функция, задавайки въпроси без страх и пристрастия“, и че редакцията остава фокусирана върху „справедливо и точно отразяване на теми от обществен интерес“.

Преди словесния сблъсък с Луси Тръмп беше попитан за имейл, разпространен от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, в който Епстийн твърдял, че президентът „знаел за момичетата“. Тръмп отговори: „Не знам нищо за това“, добавяйки, че ако е имало нещо нередно, „щяха да го обявят отдавна“.

Той прехвърли фокуса към другите известни имена, свързвани с Епстийн, включително Бил Клинтън и бившия президент на „Харвард“ Лари Съмърс: „Наистина е важно какво означава това време, което той прекара с Клинтън, със Съмърс – знаете кой е той.“

Същия ден Тръмп публикува съобщение в Truth Social, в което заяви, че ще поиска от главния прокурор Пам Бонди да започне разследвания срещу видни демократи заради предполагаемите им връзки с Епстийн. Той нарече ситуацията „поредната измама от типа Русия, Русия, Русия“, твърдейки, че всички стрелки сочат към демократите.

По време на предизборната кампания Тръмп обещаваше да разсекрети досиетата на Епстийн, но след като встъпи в длъжност, охладня към идеята и през юли ги нарече „измама“ в Truth Social. През ноември обаче внезапно промени курса и призова републиканците в Камарата да гласуват за публикуването им. Това стана на 18 ноември – проектозаконът беше приет с огромно мнозинство от 427 срещу 1 гласа.

Единственият републиканец, гласувал „против“, беше Клей Хигинс, който обясни позицията си в изявление, подчертавайки, че е „принципно против“ от самото начало.

Обратът в позицията на Тръмп дойде, след като стана ясно, че редица републиканци възнамеряват да подкрепят публикуването на файловете дори без неговата благословия. Сред тях е и Маржъри Тейлър Грийн, която Тръмп по-рано беше нарекъл „предателка“ в социалните мрежи.

Камарата по надзора вече публикува над 20 000 страници документи от архива на Епстийн, включително имейли, в които той определя Тръмп като „почти луд“ и „опасен“.

Тръмп отдавна отрича да е извършвал каквито и да е нарушения във връзка с Епстийн, който беше арестуван през юли 2019 г. по обвинения в трафик на непълнолетни и конспирация за трафик. Епстийн почина от самоубийство в килията си в нюйоркския Център за задържане през август същата година.

След гласуването в Камарата, проектозаконът беше изпратен в Сената, където – според CNN – също беше приет единодушно. Следващата стъпка е документът да бъде изпратен за подпис на президента.