Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

20 ноември 2025, 11:24
Б елият дом публично застана зад Доналд Тръмп, след като американският президент нарече репортерка „прасенце“ по време на разговор с журналисти на борда на „Еър Форс Едно“.

(Във видеото: Тръмп подписа закона за публикуването на досиетата „Епстийн“)

В изявление, разпространено на 19 ноември, официален представител на Белия дом защити коментара на Тръмп към кореспондентката на Bloomberg Катрин Луси, заявявайки: „Тази репортерка се държа неподобаващо и непрофесионално спрямо своите колеги в самолета. Ако умееш да атакуваш, трябва да умееш и да понасяш.“

Официалният представител не даде разяснения какво точно в поведението на Луси е било сметнато за „неподходящо“, пише People.

Инцидентът се случи на 14 ноември, когато Тръмп се обърна към журналисти и Луси го попита за т.нар. „досиета на Епстийн“. Президентът, който вече два пъти е променял позицията си относно публичното им оповестяване, се дистанцира от Джефри Епстийн и заяви, че двамата „са имали много лоши отношения в продължение на години“. Той насочи разговора към връзките на Епстийн с други влиятелни личности, включително бившия президент Бил Клинтън.

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Когато Луси опита да зададе уточняващ въпрос – „Сър, ако няма нищо инкриминиращо в тези файлове…“ – Тръмп я прекъсна рязко с думите: „Тихо. Тихо, прасенце“, след което продължи да отговаря на други журналисти.

От Bloomberg News коментираха за The Guardian, че репортерите им „изпълняват важна обществена функция, задавайки въпроси без страх и пристрастия“, и че редакцията остава фокусирана върху „справедливо и точно отразяване на теми от обществен интерес“.

Преди словесния сблъсък с Луси Тръмп беше попитан за имейл, разпространен от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, в който Епстийн твърдял, че президентът „знаел за момичетата“. Тръмп отговори: „Не знам нищо за това“, добавяйки, че ако е имало нещо нередно, „щяха да го обявят отдавна“.

"Слабаци": Тръмп се разгневи на свои съпартийци

Той прехвърли фокуса към другите известни имена, свързвани с Епстийн, включително Бил Клинтън и бившия президент на „Харвард“ Лари Съмърс: „Наистина е важно какво означава това време, което той прекара с Клинтън, със Съмърс – знаете кой е той.“

Същия ден Тръмп публикува съобщение в Truth Social, в което заяви, че ще поиска от главния прокурор Пам Бонди да започне разследвания срещу видни демократи заради предполагаемите им връзки с Епстийн. Той нарече ситуацията „поредната измама от типа Русия, Русия, Русия“, твърдейки, че всички стрелки сочат към демократите.

"Какво крият от американците": Проблемът на Тръмп с Епстийн

По време на предизборната кампания Тръмп обещаваше да разсекрети досиетата на Епстийн, но след като встъпи в длъжност, охладня към идеята и през юли ги нарече „измама“ в Truth Social. През ноември обаче внезапно промени курса и призова републиканците в Камарата да гласуват за публикуването им. Това стана на 18 ноември – проектозаконът беше приет с огромно мнозинство от 427 срещу 1 гласа.

Единственият републиканец, гласувал „против“, беше Клей Хигинс, който обясни позицията си в изявление, подчертавайки, че е „принципно против“ от самото начало.

Обратът в позицията на Тръмп дойде, след като стана ясно, че редица републиканци възнамеряват да подкрепят публикуването на файловете дори без неговата благословия. Сред тях е и Маржъри Тейлър Грийн, която Тръмп по-рано беше нарекъл „предателка“ в социалните мрежи.

Камарата по надзора вече публикува над 20 000 страници документи от архива на Епстийн, включително имейли, в които той определя Тръмп като „почти луд“ и „опасен“.

Тръмп отдавна отрича да е извършвал каквито и да е нарушения във връзка с Епстийн, който беше арестуван през юли 2019 г. по обвинения в трафик на непълнолетни и конспирация за трафик. Епстийн почина от самоубийство в килията си в нюйоркския Център за задържане през август същата година.

След гласуването в Камарата, проектозаконът беше изпратен в Сената, където – според CNN – също беше приет единодушно. Следващата стъпка е документът да бъде изпратен за подпис на президента.

Доналд Тръмп Досиетата Епстийн Белият дом Катрин Луси Журналисти Джефри Епстийн Секс трафик Бил Клинтън Камарата на представителите Еър Форс Едно
Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Вижте цените на Zeekr за България

carmarket.bg
