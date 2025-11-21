Кая Калас: Надявам се да няма решение за отлагане на санкциите на САЩ срещу Русия

Б и трябвало санкциите на САЩ срещу Русия да влязат в сила днес, надявам се да няма решение за отлагане, както би искала Москва, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция в Брюксел.

Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия

По нейните думи руската страна би искала също ЕС да отложи обсъждането на въпроса с предоставянето на заем за Украйна с помощта на запорираното руско имущество. Няма да влезем в тези два капана, заяви Калас.

По нейните думи всички искат мир, но той няма да бъде траен, ако нападателят бъде удовлетворен, защото така ще се открие пространство за още агресия. Всички искаме войната да свърши, но е важно как. Тази война е заплаха за съществуването на Европа, обобщи Калас.

ЕС одобри новите санкции срещу Русия

Русия няма никакво законово право да иска отстъпки от страна, която е нападнала. Украйна трябва да определи условията на каквото и да било споразумение. Ще продължим подкрепата за Киев, добави Калас по повод мирния план на САЩ.