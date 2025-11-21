Зеленски изпрати писмо до папата с молба за помощ

Н а среща с държавния секретар на Ватикана - кардинал Пиетро Паролин - заместник-ръководителката на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, Ирина Верешчук, предаде писмо от него до папа Лъв XIV с молба да улесни освобождаването на пленени от Русия и отведени украинци. Това съобщи Укринформ, като се позова на канала на Верешчук в „Телеграм“.
„Предадох писмо от президента Володимир Зеленски до папа Лъв XIV с молба към Ватикана да увеличи усилията за освобождаване на украинци от руски плен и връщане на незаконно депортирани украински деца“, каза Верешчук.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025
Zelensky published an urgent address to the nation:
“This is one of the most difficult moments in our history. Ukraine now faces a very tough choice: either a loss of dignity or the risk of losing a key partner.
Either a complex 28-point plan, or an extremely harsh… pic.twitter.com/BvTmXzRQwP
Според нея украинската страна ще координира сътрудничеството със Светия престол чрез ръководителя на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак.
Първи разговор на Зеленски с новия папа Лъв Четиринадесети
„Вярваме, че Ватиканът може да се превърне в една от ключовите международни платформи за консолидиране на хуманитарните усилия в подкрепа на украинците“, подчерта Верешчук.
Както Укринформ вече съобщи, Верешчук подчерта по време на събитието „Децата на Украйна: Бъдещето по време и след войната“, че оцеляването на украинците като нация зависи от настоящата държавна политика по отношение на закрилата на децата.