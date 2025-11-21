Свят

Италия под снежна обвивка

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

21 ноември 2025, 17:21
Източник: ЕПА/БГНЕС

В много части на Италия днес заваля сняг, предаде АНСА.

По-обилни снеговалежи бяха регистрирани в северните планински райони. Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана.

На места има и силен вятър.

Централните и южните части на страната обаче ще трябва да почакат малко по-дълго, за да се насладят на снежни пейзажи, казват метеоролози.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Снеговалеж Италия Зимно време Алпи Доломити Милано Тоскана Планински райони Студ Вятър
