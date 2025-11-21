Италия под снежна обвивка

В много части на Италия днес заваля сняг, предаде АНСА.
Snowfall down to valleys in the Alps. Here's @chamonixmontblanc pic.twitter.com/lX84H3yHCB— Snow Forecast.com (@SnowForecast) November 21, 2025
По-обилни снеговалежи бяха регистрирани в северните планински райони. Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана.
The Dolomites covered in snow are one of Italy’s purest and most delicate landscapes 🇮🇹❄️— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 21, 2025
На места има и силен вятър.
First snow of the year at Agriturismo Malga Candriai in Trentino, Italy 🇮🇹❄️— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 21, 2025
Централните и южните части на страната обаче ще трябва да почакат малко по-дълго, за да се насладят на снежни пейзажи, казват метеоролози.
❄️Foto di Asiago Guide delle nevicate in corso sull'Altopiano di Asiago. pic.twitter.com/w7sa8Xlxmk— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 21, 2025