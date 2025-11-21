Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък е добър краен срок за Украйна да приеме подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Тръмп за края на войната на Русия: Десет дни от днес

„Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани. Но според нас четвъртък е подходящ срок“, заяви американският президент в ефира на предаването на Брайън Килмийд по радио „Фокс Нюз“.

NEW — The United States tells Ukraine: Sign peace deal by Thursday or have weapons cut off. pic.twitter.com/QjHDOvvyXe — Toria Brooke (@realtoriabrooke) November 21, 2025

Припомняме, че войната в Украйна, която започна с пълномащабното руско нахлуване на 24 февруари 2022 г., продължава да е един от най-тежките глобални конфликти, с десетки хиляди жертви и огромни материални щети. След встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари 2025 г., Съединените американски щати са поели активна роля на посредник, като използват комбинация от дипломатически ултиматуми, икономически натиск и конкретни мирни предложения.

Тръмп, който по време на кампанията обещаваше да сложи край на конфликта „за 24 часа“, е поставил няколко публични крайни срока за примирие, заплашвайки със санкции и мита срещу Русия, докато същевременно подготвя по-широки планове за споразумение. Тези усилия са част от по-широка стратегия, вдъхновена от успеха на администрацията в преговорите за Газа, но са критикувани от европейски съюзници и Киев за прекомерни отстъпки към Москва.

Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения

Ранните инициативи на Тръмп се фокусират върху временни примирия, за да се създаде основа за преговори. През март 2025 г. администрацията предлага 30-дневно незабавно примирие, което Украйна приема, докато Русия предлага само 3-дневно. Това предложение включва възобновяване на американската военна помощ и споделяне на разузнавателна информация, но Кремъл го отхвърля, настоявайки за по-дълбоки отстъпки. През май същата година Тръмп обявява ново 30-дневно „безусловно примирие“, с предупреждение за допълнителни санкции, ако не се спазва, но то остава нереализирано поради руски съпротива.

Ескалацията на дипломатическото натиск започва през юли 2025 г. На 14 юли Тръмп поставя 50-дневен срок (до началото на септември) за Русия да прекрати военните действия, заплашвайки с мита до 100% върху руска нефт и вторични санкции срещу купувачи като Китай и Индия. Срокът е драматично съкратен на 28 юли по време на среща с британския премиер Кир Стармър в Шотландия – на 10-12 дни (до 8 август), след което американският представител в ООН уведомява Съвета за сигурност за необходимостта от споразумение до тази дата, с „допълнителни мерки за осигуряване на мир“. Въпреки това, вместо санкции, на 8 август Тръмп обявява среща с Владимир Путин в Аляска на 15 август, където обсъждат замразяване на фронтовете, но без пробив.

Тези срокове са последвани от по-структурирани преговори, водени от американския специален пратеник Стив Уиткоф и руския съветник Кирил Димитриев. През октомври те се срещат в Маями, за да разработят рамка, базирана на 28-точков план. През ноември 2025 г., на 21 ноември, Тръмп в интервю за Fox News поставя нов ултиматум: „следващият четвъртък“ (27 ноември) като краен срок за Украйна да приеме плана, който е представен на президента Володимир Зеленски на 20 ноември.

Тик-так, тик-так: Тече 10-дневният срок, даден от Тръмп на Русия да договори примирие в Украйна

Съдържанието на 28-точковия план, публикувано от Axios и потвърдено от Reuters, е спорно и силно благоприятства Русия. Той изисква от Киев да отстъпи територии (Крим, Луганск и Донецк да бъдат признати „де факто руски“ от САЩ, плюс части от Донбас, които украинските сили все още държат), да намали армията си до 600 000 души (от над 1 милион), да се откаже от НАТО и да ограничи военната помощ от Запада. В замяна Русия получава вдигане на санкциите, връщане в G8 и амнистия за военни престъпления, докато Украйна – $100 млрд. от замразени руски активи за възстановяване и „сигурност по гаранциите“ от САЩ.

Реакциите са смесени. Зеленски заявява готовност за „честна и конструктивна“ дискусия с Тръмп, подчертавайки нуждата от „мир“ с уважение към суверенитета, но украински коментатори го виждат като „капитулация“. Русия, чрез Дмитрий Песков, потвърждава, че няма „нови развития“. Европейски лидери, включително Кая Калас от ЕС, протестират срещу плана, настоявайки за тяхното участие в преговорите за сигурността на континента, тъй като той ги изключва и рискува да отслаби НАТО. Белият дом, чрез говорителката Каролин Ливит, подчертава, че планът осигурява „пълни гаранции за Украйна, Европа и Русия“, с икономически ползи за всички.