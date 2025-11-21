Свят

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

"Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани"

Обновена преди 28 минути / 21 ноември 2025, 19:01
Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък е добър краен срок за Украйна да приеме подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Тръмп за края на войната на Русия: Десет дни от днес

„Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани. Но според нас четвъртък е подходящ срок“, заяви американският президент в ефира на предаването на Брайън Килмийд по радио „Фокс Нюз“.

Припомняме, че войната в Украйна, която започна с пълномащабното руско нахлуване на 24 февруари 2022 г., продължава да е един от най-тежките глобални конфликти, с десетки хиляди жертви и огромни материални щети. След встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари 2025 г., Съединените американски щати са поели активна роля на посредник, като използват комбинация от дипломатически ултиматуми, икономически натиск и конкретни мирни предложения.

Тръмп, който по време на кампанията обещаваше да сложи край на конфликта „за 24 часа“, е поставил няколко публични крайни срока за примирие, заплашвайки със санкции и мита срещу Русия, докато същевременно подготвя по-широки планове за споразумение. Тези усилия са част от по-широка стратегия, вдъхновена от успеха на администрацията в преговорите за Газа, но са критикувани от европейски съюзници и Киев за прекомерни отстъпки към Москва.

Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения

Ранните инициативи на Тръмп се фокусират върху временни примирия, за да се създаде основа за преговори. През март 2025 г. администрацията предлага 30-дневно незабавно примирие, което Украйна приема, докато Русия предлага само 3-дневно. Това предложение включва възобновяване на американската военна помощ и споделяне на разузнавателна информация, но Кремъл го отхвърля, настоявайки за по-дълбоки отстъпки. През май същата година Тръмп обявява ново 30-дневно „безусловно примирие“, с предупреждение за допълнителни санкции, ако не се спазва, но то остава нереализирано поради руски съпротива.

Ескалацията на дипломатическото натиск започва през юли 2025 г. На 14 юли Тръмп поставя 50-дневен срок (до началото на септември) за Русия да прекрати военните действия, заплашвайки с мита до 100% върху руска нефт и вторични санкции срещу купувачи като Китай и Индия. Срокът е драматично съкратен на 28 юли по време на среща с британския премиер Кир Стармър в Шотландия – на 10-12 дни (до 8 август), след което американският представител в ООН уведомява Съвета за сигурност за необходимостта от споразумение до тази дата, с „допълнителни мерки за осигуряване на мир“. Въпреки това, вместо санкции, на 8 август Тръмп обявява среща с Владимир Путин в Аляска на 15 август, където обсъждат замразяване на фронтовете, но без пробив.

Тези срокове са последвани от по-структурирани преговори, водени от американския специален пратеник Стив Уиткоф и руския съветник Кирил Димитриев. През октомври те се срещат в Маями, за да разработят рамка, базирана на 28-точков план. През ноември 2025 г., на 21 ноември, Тръмп в интервю за Fox News поставя нов ултиматум: „следващият четвъртък“ (27 ноември) като краен срок за Украйна да приеме плана, който е представен на президента Володимир Зеленски на 20 ноември.

Тик-так, тик-так: Тече 10-дневният срок, даден от Тръмп на Русия да договори примирие в Украйна

Съдържанието на 28-точковия план, публикувано от Axios и потвърдено от Reuters, е спорно и силно благоприятства Русия. Той изисква от Киев да отстъпи територии (Крим, Луганск и Донецк да бъдат признати „де факто руски“ от САЩ, плюс части от Донбас, които украинските сили все още държат), да намали армията си до 600 000 души (от над 1 милион), да се откаже от НАТО и да ограничи военната помощ от Запада. В замяна Русия получава вдигане на санкциите, връщане в G8 и амнистия за военни престъпления, докато Украйна – $100 млрд. от замразени руски активи за възстановяване и „сигурност по гаранциите“ от САЩ. 

Реакциите са смесени. Зеленски заявява готовност за „честна и конструктивна“ дискусия с Тръмп, подчертавайки нуждата от „мир“ с уважение към суверенитета, но украински коментатори го виждат като „капитулация“. Русия, чрез Дмитрий Песков, потвърждава, че няма „нови развития“. Европейски лидери, включително Кая Калас от ЕС, протестират срещу плана, настоявайки за тяхното участие в преговорите за сигурността на континента, тъй като той ги изключва и рискува да отслаби НАТО. Белият дом, чрез говорителката Каролин Ливит, подчертава, че планът осигурява „пълни гаранции за Украйна, Европа и Русия“, с икономически ползи за всички.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Доналд Тръмп Война в Украйна Краен срок Русия Украйна Мирно предложение Примирие САЩ Преговори Ултиматум
Последвайте ни

По темата

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Олаф Шолц даде показания по разследване за

Олаф Шолц даде показания по разследване за "Северен поток 2"

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

pariteni.bg
Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Свят Преди 1 час

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Свят Преди 1 час

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г.

<p>Зеленски моли папа папа Лъв XIV за съдействие</p>

Зеленски изпрати писмо до папата с молба за помощ

Свят Преди 2 часа

"Ватиканът може да се превърне в една от ключовите международни платформи за консолидиране на хуманитарните усилия в подкрепа на украинците"

<p>Мечка гризли нападна 11 ученици, двама се борят за живота си</p>

Ужас в Канада: Мечка гризли нападна 11 ученици, двама души се борят за живота си

Свят Преди 3 часа

Един от учителите героично се е опитал да спре мечката и е сред тежко ранените

Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

Свят Преди 3 часа

Полицаите използвали електрошокови устройства

<p>След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава &quot;Дневникът на един затворник&quot;</p>

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Свят Преди 3 часа

"Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише бившият президент

Анна-Мария Конова

Водещата Анна-Мария Конова стана майка на момиченце

Любопитно Преди 3 часа

Бебето носи красивото име София

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Свят Преди 3 часа

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато САЩ значително съкрати средствата за международни медии

<p>Вучич е разследван за &quot;снайпер туризъм&quot; в Сараево</p>

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево

Свят Преди 3 часа

В жалбата се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Свят Преди 3 часа

Москва обяви, че руските сили са превзели няколко селища в Донецка област

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Свят Преди 3 часа

Продължава издирването на оцелели в развалините на сградата, ударена от крилата ракета

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

Свят Преди 4 часа

Хуманитарният сектор е изправен пред недостиг на средства, тъй като страните, които предоставят финансови средства, пренасочват вниманието си към отбраната

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Свят Преди 4 часа

Te са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир

<p>Принцеса&nbsp;Даяна се &quot;завърна&quot; в Париж</p>

28 години по-късно: Принцеса Даяна получи фигура в музея "Гревен", датата и тоалетът не са случайност

Свят Преди 4 часа

Години след трагичната ѝ смърт в Париж, принцеса Даяна най-сетне получи своята восъчна фигура в музея „Гревен“

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

България Преди 4 часа

Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Заземена храна - коя е тя и защо е важно да я ядем?

Edna.bg

Емоционалната изневяра брои ли се? Как Доли Партън едва не съсипва 50-годишен брак

Edna.bg

Обрат по делото за корупция срещу наш олимпийски шампион

Gong.bg

Лудогорец обяви новия треньор

Gong.bg

Зеленски: Няма да предам националните интереси на страната

Nova.bg

Приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

Nova.bg