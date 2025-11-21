AP: Това е планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

П редложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев, съобщи Асошиейтед прес.

Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др.

Междувременно стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп, след като Съединените щати представиха на Украйна проекта за мирен план за край на войната с Русия.

Той е бил изготвен без участието на Украйна.

В изявление от офиса на Зеленски съобщават, че страната е „съгласна да работи по разпоредбите на плана по начин, който да доведе до справедливо прекратяване на войната“.

Киев от своя страна не споделя никакви подробности за съдържанието на предложението. Според източници, цитирани от няколко американски медии, то включва планове Киев да се откаже от части от Донбас в източната част на страната, които все още контролира; да намали значително размера на армията си, както и да се откаже от голяма част от оръжията си.

От Белия дом отхвърлиха твърденията, че планът изисква големи отстъпки от страна на Украйна.

Ето и предложението на Тръмп, представено от "Асошиейтед Прес" дословно:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде сключено всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

3. Очаква се Русия да не напада съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, за да се решат всички въпроси, свързани със сигурността, и да се създадат условия за деескалация, с цел да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

6. Размерът на украинските въоръжени сили ще бъде ограничен до 600 000 души.

7. Украйна се съгласява да заложи в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранцията на САЩ:

САЩ ще получат компенсация за гаранцията;

Ако Украйна нападне Русия, тя ще загуби гаранцията;

Ако Русия нападне Украйна, в допълнение към решителна координирана военна реакция, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други ползи от тази сделка ще бъдат отменени;

Ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще бъде считана за невалидна.

11. Украйна отговаря на критериите за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включващ, но не ограничаващ се до:

Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

Съединените щати ще сътрудничат с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизация и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, включително газопроводи и съоръжения за съхранение.

Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони с цел реставрация, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

Развитие на инфраструктурата.

Добив на минерали и природни ресурси.

Световната банка ще разработи специален пакет от финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:

Отмяната на санкциите ще бъде обсъдена и договорена на етапи и за всеки отделен случай.

Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

Русия ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8.

14. Замразените средства ще бъдат използвани, както следва:

100 милиарда долара от замразените руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна;

САЩ ще получат 50% от печалбите от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи размера на инвестициите, налични за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Остатъкът от замразените руски средства ще бъде инвестиран в отделен американо-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в конкретни области. Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силен стимул да няма връщане към конфликта.

15. Ще бъде създадена съвместна американо-руска работна група по въпросите на сигурността, за да се насърчи и гарантира спазването на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи в закон своята политика на ненападение спрямо Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат валидността на договорите за неразпространение и контрол на ядрените оръжия, включително Договора СТАРТ I.

18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

19. Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна – 50:50.

20. Двете страни се задължават да реализират образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирането и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.

Всякаква нацистка идеология и дейност трябва да бъде отхвърлена и забранена.

21. Територии:

Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати.

Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което ще означава де факто признаване по линията на контакт.

Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона.

Украинските сили ще се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

22. След като се споразумеят за бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила. В случай на нарушение на този ангажимент никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат.

23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси:

Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „всички за всички“.

Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

Ще бъде изпълнена програма за събиране на семействата.

Ще бъдат взети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

25. Украйна ще проведе избори в срок от 100 дни.

26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове и да не разглеждат никакви жалби в бъдеще.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Доналд Дж. Тръмп. За нарушенията ще бъдат наложени санкции.

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят до договорените точки, за да започнат изпълнението на споразумението.